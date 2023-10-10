Большой успех или важный выбор: гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака 

Тельцы достигнут больших успехов, им удастся реализовать все задуманное. Львам придется сделать важный выбор.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Командная работа сегодня будет особенно успешной, и вас сейчас хорошо понимают, и вы можете работать вместе с группой людей, объединяя их определенными целями. И вам всем сейчас удивительно легко найти общий язык и создать мощную команду.

Телец

У вас сегодня просыпается второе дыхание, и вы можете решиться на подвиги. К примеру, поговорить с руководством об увеличении зарплаты или с коллегами о справедливом распределении обязанностей и нагрузок.

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Близнецы

Пришло время наконец-то навести порядок как в голове, так и вокруг себя, потому что сколько можно уже терпеть этот беспорядок. И вы начинаете буквально сгребать все лишнее и выбрасывать.

Рак

Сегодня вы бунтуете, хочется отойти от правил и стандартов, решиться на какие-то смелые шаги, пойти против системы, даже если вы были ярыми поклонниками традиций. И из вашего бунта рождается что-то новое и интересное.

Лев

Очень важный день, когда вы в очередной раз должны сделать важный выбор. Причем все это может произойти довольно неожиданно, когда так называемая стабильность разрушается на глазах, и вам нужно очень быстро переориентироваться.

Дева

Коллеги вообще попутали берега и, пользуясь вашей добротой, свалили на вас все свои обязанности. И у вас есть два выхода – или все это на себе нести, или встать на дыбы и протестовать против такой несправедливости.

Весы

Будьте сегодня публичными и активными, говорите смело, предлагайте другим то, что давно вынашиваете и о чем мечтаете, потому что пришло время выносить ваши потаенные планы на публику, получать поддержку и собирать поклонников.

Скорпион

Сегодня будет немало контактов, и некоторые из них будут из-за границы, вас дергают со всех сторон, хотят услышать ваше экспертное мнение или просто несколько слов. Так происходит, что именно сейчас вы будете нужны всем, в том числе и международному сообществу.

Стрелец

Состоятся встречи с важными и ответственными людьми, возможно, вы сегодня проводите переговоры, от которых зависит ваша дальнейшая судьба. К примеру, это может быть собеседование в крутой компании, переговоры по инвестициям.

Козерог

Не стоит сегодня сидеть сложа руки и ожидать, что ваши острые проблемы решаются сами собой. Придется активно участвовать в разруливании вопросов, привлекать нужных людей, изучать законы, просить о помощи.

Водолей

Сколько бы дипломов, навыков и опыта у вас не было, новые знания и умения никогда не бывают лишними, и сегодня вы можете решиться на получение еще одного образования, повышение квалификации, учитесь чему-то полезному.

Рыбы

Попытайтесь сегодня посмотреть на ситуацию под другим углом зрения, поставить себя на место ваших соперников, понять, чем руководствуются ваши конкуренты. То есть сейчас важно быть внимательными к мелочам и осознавать мотивы других людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.