Большой успех или проблемы: гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака

Овны получат хорошие новости, перед уроженцами знака откроются интересные перспективы. Весы столкнутся с препятствиями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У вас сегодня будто крылья вырастают, ведь вы узнаете о каких-то вдохновляющих новостях, о перспективах, ради которых вы готовы бежать к вашей цели. Так что на горизонте не только общее улучшение ситуации, но и грандиозный успех.

Телец

Внезапно могут наладиться отношения даже с очень проблемными людьми, происходят конструктивные переговоры, когда вы начинаете понимать точку зрения оппонентов и наступает примирение.

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Близнецы

Будьте готовы к новым неожиданным предложениям, которые вам представляются очень интересными и перспективными. Непонятно, правда, куда вставить все эти предложения в ваш и так достаточно плотный график. Так что определяйтесь с приоритетами.

Рак

Спокойный день, когда вас интересуют более философские вопросы смысла жизни и своей роли в этом мире, возможно, вы будете разговаривать с очень светлыми и незаурядными людьми, которые напомнят вам о каких-то приятных моментах.

Лев

Карьера сегодня пойдет вверх. Ваше неравнодушие и желание сделать свою работу лучше будет замечено, и вам могут предложить возглавить новое направление, какой-то коллектив, чтобы вы научили других, как нужно работать.

Дева

Могут появиться дополнительные источники пополнения бюджета, и вы уже не получаете голую зарплату, а какие-то приятные бонусы, премии, дивиденды, средства за продажу, что позволяет чувствовать себя более уверенно и позволить себе больше в материальном плане.

Весы

Если хорошо посмотреть и разобраться, то те сплошные препятствия, с которыми вы сегодня столкнетесь, вы можете продуцировать сами. Подумайте, хотите ли вы достичь тех целей, которые перед собой поставили.

Скорпион

Что-то мешает вам ясно видеть все обстоятельства, в том числе вы можете неправильно понять своих собеседников, что может привести к дальнейшим проблемам и в общении, и в работе.

Стрелец

Не отвлекайтесь сегодня от производственных процессов, забудьте на время и о личных делах, и о разных развлечениях, ведь вам нужно сосредоточиться именно на выполнении своих обязанностей и на решении сложных рабочих проблем.

Козерог

Смело сегодня на весь мир заявляйте о себе, своих проектах, талантах. У вас будет возможность выйти на достаточно широкую аудиторию и, воспользовавшись случаем, получить немало новых поклонников, клиентов, сотрудников или партнеров.

Водолей

Вас увлекает сегодня водоворот интересных приключений, даже если день начинался очень спокойно, но потом что-то врывается в вашу размеренную жизнь, переворачивает все с ног на голову, добавляет новые смыслы, и вы оказываетесь там, где и не могли мечтать.

Рыбы

Слухи о вас сегодня распространяются с невероятной силой. Впрочем, не стоит слишком переживать по этому поводу, пусть о вас хоть мифы и легенды слагают, главное, чтобы вы были у всех на устах, чтобы о вас знали все.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.