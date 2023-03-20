Большое везение или семейные заботы: гороскоп до 26 марта для всех знаков зодиака

Раков ждет боьшое везение, фортуна будет на их стороне. Скорпионы займутся решением семейных вопросов, на это пойдет много времени.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 26 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Появляется безумное желание дополнительно порадовать вашу семью. Возможно, у вас намечается какой-то семейный праздник и вы прилагаете максимум усилий, чтобы все произошло на самом высоком уровне, все были поражены и удовлетворены.

Телец

Еще раз убеждаетесь в том, как важно во всем применять профессиональный подход, потому что любительство – это хорошо, но больше доверия – все же к специалистам. Поэтому не придумывайте колесо, не экспериментируйте, а обращайтесь к специалистам высокого класса.

Близнецы

Целую неделю вы будете раскручивать одну блестящую идею, пытаться воплотить ее в жизнь, ведь она вам кажется очень перспективной, к тому же легко достижимой. Вот и бросаете все свои силы на то, чтобы как можно быстрее реализовать это мнение.

Рак

Попадаете в коридор сплошного везения, но этому предшествовала долгая и тяжелая работа, когда вы долгое время готовили почву для столь легкого продвижения. Словом, фортуна вам улыбается, но все это – исключительно ваша заслуга.

Лев

Если старые идеи для вас уже утратили свою актуальность, почему бы не начать все сначала, ведь нельзя жить тем, что давно вас уже не интересует. Поэтому вы с этой недели можете начать новую жизнь или, по крайней мере, разработать несколько новых идей, как это сделать.

Дева

Главная задача сейчас – четко выполнять свои функции, следовать инструкциям и правилам, как бы вас ни пытались сбить с этого верного пути. Вам вся эта самодеятельность не нужна, будьте настоящим буквоедом.

Весы

Настроение будет отличное, ведь дела решаются легко и просто, вы начинаете больше двигаться, встречаться с людьми, берете на себя большие объемы работы и легко их выполняете. Словом, жизнь налаживается.

Скорпион

Немало времени вы отдаете на решение семейных вопросов. Впрочем, это может относиться и к вашему коллективу, который вы тоже считаете своей семьей. И целую неделю будете заниматься делами других, бегать по инстанциям, проводить переговоры и консультации.

Стрелец

Вокруг вас сплачиваются люди, и вы их объединяете определенной общей идеей или делом, которое будет чрезвычайно важным для вас всех. Вот вы и работаете целую неделю над разными аспектами этого вопроса.

Козерог

Вам ничего больше не остается, как засучить рукава и работать, приближая воплощение ваших мечтаний. Тем более, что никто, кроме вас, это не сделает, все, как сговорились, слагают на вас чуть ли не все свои полномочия.

Водолей

Финансово успешный период, ведь к вам со всех сторон начинают прибывать деньги – приходит зарплата, премии, дивиденды, инвестиции, возвращаются долги, продается все, что долго лежало мертвым грузом.

Рыбы

Есть шансы стать философом хотя бы на неделю. Ведь будет и время, и возможность, и вдохновение обдумывать очень важные вопросы, касающиеся и анализа ваших предыдущих достижений, и вашего будущего, а также смысла жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.