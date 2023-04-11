Большие успехи или сложные задачи: гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака

Близнецов ждут большие успехи, но для результата придется потрудиться. Скорпионы займутся решением сложных задач.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Проявляете чрезвычайную активность, успеваете сделать и всю запланированную работу, и с коллегами пообщаться, и права покачать, и подчиненными покомандовать, еще и на вечер успеть на свидание или душевное мероприятие.

Телец

Применяйте разумный подход к любому делу, включайте логику, анализируйте, взвешивайте и не пренебрегайте правилами. В конце концов, проверяйте все входящие данные в нескольких источниках, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Близнецы

Что-то новое и интересное появляется на вашем горизонте, и туда вы направляете все свое внимание, снова загораетесь, восхищаетесь и начинаете двигаться в этом направлении, принимать новые вызовы и преодолевать препятствия.

Рак

Сегодня вы достигаете определенных высот, преодолев кучу преград, в том числе и ваших внутренних ограничивающих установок. Но вы смогли себя победить, преодолеть страхи, ложные представления и потому чувствуете себя победителем.

Лев

Возможные разногласия в мыслях между близкими людьми, будете близки к тому, чтобы разругаться со своим ближайшим окружением, ведь каждый из вас будет достаточно горячо и бескомпромиссно отстаивать свои убеждения.

Дева

Будете налаживать бизнес-процессы, которые способны принести хорошие прибыли и на которые вам не нужно будет тратить большие усилия. К примеру, приметесь что-то продавать или перепродавать, организовывать надежный поток товаров и услуг.

Весы

Сегодня деньги могут вас побуждать отправиться в дорогу, например, на какие-то заработки, в командировку или для того, чтобы непосредственно одолжить какую-то сумму. И результат обещает быть быстрым и приятным – вы вернетесь с денежными средствами.

Скорпион

Хотя вы и собирались сегодня тихо отсидеться, стараясь спокойно отбыть рабочее время, но накопившиеся проблемы требуют от вас немедленного решения этих вопросов, поэтому приходится проявлять активность.

Стрелец

Большая вероятность попасть на какие-то собрания, конференции, заседания или другие многолюдные сборища, где у вас будет роль не постороннего зрителя, а непосредственного активного участника или даже организатора некоторых мероприятий.

Козерог

Поскольку вы сегодня оказываетесь в нужное время и в нужном месте, например, будете среди известных и успешных людей, перед вами открываются привлекательные перспективы, которые могут перевернуть этот мир с ног на голову.

Водолей

Вас сейчас люди хвалят, и это может стать для вас сюрпризом, ведь вы и не думали, что вас будут так высоко ценить и уважать. В конце концов, благодаря этим теплым словам и ваша самооценка растет, и к вам начинают относиться с особым уважением.

Рыбы

Вы показываете чудеса щедрости, делитесь с людьми и добрым словом, и советами, и объятиями, и хорошим настроением, и какими-то деньгами или материальными ресурсами. В конце концов, даже своевременная информация от вас может кому-то пригодиться.

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