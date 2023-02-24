Большие успехи или конфликты: гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Тельцам будет везти во всем, они смогут добиться поставленных целей. Львам грозят конфликты.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас спасает работа. Вы полностью сосредоточены на выполнении своих обязанностей и не можете думать о чем-либо другом, поэтому вы свободны от нежелательных контактов и излишних тревожных мыслей, потому что у вас просто нет времени на все лишнее – вам нужно многое успеть сделать.

Телец

Цели сегодня очень легко достигаются, вам будто кто-то прокладывает кратчайшую и самую легкую дорогу от замысла до воплощения, а еще – все помогают в осуществлении задуманного. Так что пользуйтесь этим счастливым случаем.

Близнецы

Сегодня ваши близкие могут удивить своей щедростью и внезапным приливом любви. К примеру, вам могут подарить что-то большое и ценное, помочь деньгами, предложить хорошую работу или совместный бизнес.

Рак

Вам лучше сегодня приложить все усилия для того, чтобы отличить зерна от плевел, а привлекательные обещания – от действительно ценных вещей. Лучше все-таки доверять своим инстинктам, потому что логика может вас ввести в заблуждение.

Лев

Существует значительная вероятность того, что ваши слова и намерения будут сегодня неправильно трактовать, поэтому будьте особенно осторожны при общении и четко формулируйте свои желания и намерения, чтобы не попасть в переплет.

Дева

Возможны некоторые проблемы с физическим состоянием, со здоровьем. То ли возникают проблемы с давлением, то ли сказывается определенное напряжение, вы можете чувствовать усталость. Поэтому будьте сегодня к себе очень внимательны.

Весы

Вы становитесь каким-то невероятным трудоголиком, когда готовы день и ночь работать, как будто вам нужно заранее сделать множество дел. При этом настроение будет приподнятым, а рвение – очень заразным, ваш пример готовы повторять, а вам – подражать.

Скорпион

Различные бюрократические инстанции сейчас требуют вашего присутствия. К примеру, вы должны посетить какие-то официальные мероприятия, жилконторы или еще какие-то важные кабинеты, что-то подписывать, регистрировать, согласовывать.

Стрелец

Хотя вы сегодня и будете очень озабочены и чрезвычайно заняты разными делами, все же найдите время и возможность для встреч, в том числе и для своих ближайших друзей или любимых, а еще – для коллег и компаньонов.

Козерог

До ваших ушей дойдут слова о том, что как другие отзываются о вас, ваших талантах и вашей работе. И это может быть все что угодно – от критических замечаний до высочайшей похвалы. Поэтому сейчас главное – учесть замечания и стать еще лучше.

Водолей

Будет возможность встретиться с давними друзьями, коллегами, провести время с любимыми или семьей. И работу свою вам удается успешно сделать, и с приятными людьми пообщаться, и отдохнуть душой и телом.

Рыбы

Источники доходов могут внезапно измениться, например, вместо работы на кого-то вы решите заниматься предпринимательской деятельностью, что-то производить или продавать, а может, найдете еще какую-нибудь дополнительную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.