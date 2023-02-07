Большие перемены или усталость: гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Стрельцов ждут большие перемены, перед ними откроются новые возможности. Рыбы почувствуют себя уставшими.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы находитесь в центре внимания, вокруг вас куча людей, которым нужна и ваша энергия, и ваше внимание, и ваши пламенные слова, которые будут поднимать на подвиги. И вы полностью осознаете свою миссию вести людей вперед.

Телец

Спокойный день, который даст вам возможность отдохнуть, ведь именно сейчас вам нужна такая пауза, чтобы собраться с мыслями и силами, разобраться в себе и сложившейся ситуации. И все вокруг, словно сговорившись, способствует этой паузе.

Близнецы

Сейчас вы и на себя непохожи. Где девалась эта ваша легкость, спонтанность и воздушность? Вы больше руководствуетесь логикой, все тщательно рассчитываете, придерживаетесь графиков, дедлайнов и даже создаете подушку безопасности.

Рак

Общение с людьми сегодня будет достаточно продуктивным, как с подчиненными, так и с руководителями или партнерами, есть время и вдохновение для того, чтобы выслушать друг друга, понять и начать работать в одном направлении.

Лев

Можете чувствовать себя словно в тупике, куда вас загнали обстоятельства. Но если попытаетесь выйти из этой системы и посмотреть на ситуацию как бы со стороны, то легко найдете выход и даже можете стать победителем.

Дева

Сегодня можете увлечься какой-то интересной идеей, и настолько она будет вас вдохновлять, что вы готовы будете вложить в нее чуть ли не все, что имеете, и посвятить все имеющееся время, лишь бы увидеть первые результаты как можно скорее.

Весы

Ваша задача на сегодняшний день – быть максимально точными в выполнении своих обязанностей, соблюдать правила, законы и распоряжения руководства. Не стоит проявлять инициативу и вообще как-то активизироваться.

Скорпион

Перед вами сегодня предъявят очень высокие требования, но ваш опыт и смелость им полностью отвечают. Может, правда, не хватать уверенности в собственных силах, вы постоянно сомневаетесь в себе. И делаете это зря, вы ведь уже готовы выйти на новый уровень.

Стрелец

Будете рисовать себе новые горизонты, ведь то, над чем вы работаете уже долгое время, вас уже не устраивает, не нравится ни процесс, ни первые результаты. Вот и пришло время начертить себе новые планы, которые вам больше нравятся.

Козерог

Если это возможно, оставайтесь сегодня дома и максимально ограничьте общение и вообще любые действия, особенно важно ограничить поступление негативной информации, в частности новостей, которые могут испортить настроение.

Водолей

День, когда вы выполняете слишком много лишней работы. И вместо того, чтобы нарисовать себе четкий план и рассчитать кратчайший путь к цели, вы делаете целый ворох каких-то непонятных шагов, которые вас только истощают.

Рыбы

Сейчас у вас не очень много сил, поэтому не пытайтесь ставить рекорды и даже выполнять планы сегодня будет сложновато. Поэтому делайте тот необходимый минимум, который нужен для того, чтобы вас не записали в бездельники и тунеядцы.

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