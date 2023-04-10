Большие перемены или тяжелая работа: гороскоп на неделю до 16 апреля для всех знаков зодиака

Близнецов ждут большие перемены и знакомства с интересными людьми. Весам придется тяжело работать, об отдыхе можно забыть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 16 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Спокойно и легко вы достигаете своей цели, причем вы не прилагаете к этому никаких сверхусилий, и это станет для вас настоящим открытием, насколько просто и быстро можно дойти до желаемого. Запомните, как это делать и повторяйте при необходимости.

Телец

Неделя больше подходит для спокойной и вдумчивой работы над собой, неспешных прогулок, душевных разговоров вроде ни о чем, но на самом деле таких милых и нужных и вам, и вашим собеседникам.

Близнецы

Жизнь может претерпеть довольно существенные изменения, когда вы оказываетесь в совершенно других обстоятельствах, новом странном месте, знакомитесь с незаурядными людьми или увлекаетесь удивительными хобби.

Рак

Встречи на этой неделе будут приятными и перспективными, ведь ваши собеседники могут не только многое пообещать, но и выполнять свои обещания, поддерживать и содействовать вам по всем направлениям и начинаниям, какими бы сумасшедшими они ни были на первый взгляд.

Лев

Неделю можете провести в гостях, в дороге или долго и тщательно куда-то собираться. В конце концов, вам уже давно нужно развеяться, обновить впечатления и помедитировать на весенние пейзажи за окном.

Дева

Может надоесть рутина и привычные ритуалы, и вы решите сделать все наперекор, отважиться на революционные изменения и неожиданные шаги. И как бы вас ни сдерживали, как бы ни успокаивали или даже стыдили, никто и ничто вас не остановит.

Весы

Накопилось немало тяжелой физической работы, с которой нужно будет разобраться, и дом до конца обустроить, и лишнее выбросить, и какие-то вещи туда-сюда поносить, может, даже какие-то ремонтные работы сделать или мебель переставить.

Скорпион

Вы еще не решили, чем и где будете заниматься на праздники, поэтому будете на этой неделе не раз размышлять, как лучше провести эти дни, а потом менять свои планы. Впрочем, не факт, что вы не передумаете в последний момент и не отправитесь туда, куда и не собирались.

Стрелец

Хотя соперники на этой неделе и будут достаточно активно вам противодействовать, все же у вас хватает сил и способностей, чтобы обойти их, а некоторых даже одолеть. К счастью, вы в этом противостоянии не сами, вам активно помогают другие люди, близкие или даже совсем незнакомые.

Козерог

Спокойная и взвешенная работа на этой неделе формирует ваше ближайшее будущее. Вы будто закладываете фундамент своих успехов, которые прорастут буйным цветом, но чуть позже. Поэтому не торопитесь, будьте старательны и основательны, прилагайте максимум усилий.

Водолей

Для тех, кто задумался о создании семьи, эта неделя может стать незабываемой, ведь велика вероятность и встретить того самого человека, и впустить любовь в сердце, и получить предложение руки и сердца или уже заключить брак.

Рыбы

Вся неделя будет наполнена важными делами, когда вы наконец-то решаете те самые сложные вопросы, которые долго мешали вам продвигаться дальше. И вот наконец-то вы чувствуете облегчение потому, что вам удалось все разрулить.

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