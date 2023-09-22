Большие перемены или романтика: гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

Стрельцы получат новости, способные изменить их жизнь. Водолеи будут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не стройте сегодня каких-то больших планов, лучше его прожить в максимально расслабленном режиме, может, даже взять отгул или пытаться работать дома. В конце концов, лучше сейчас дать отдых и своим мозгам, и телу.

Телец

Вы сегодня многое успеваете и все можете. Оказывается, даже час можно определенным образом растянуть настолько, чтобы вставить в эти 60 минут целую кучу разных дел, встреч, переговоров, да еще и удовольствие получить.

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Близнецы

Информация, которую вы сегодня получите, подтолкнет вас к активности, у вас появляются новые идеи, желания, планы, вы будто получаете тот самый волшебный пендель, который подвигнет к определенным шагам, и вы ясно увидите прекрасные перспективы.

Рак

Сейчас вы отмечаете очень приятное радостное событие, возможно, празднуете что-то или просто находитесь в таком приподнятом состоянии без особых причин, просто потому, что солнце светит, а впереди столько всего интересного и приятного.

Лев

Те люди, с которыми вы раньше мало контактировали, сегодня вдруг станут вам близкими и даже приятелями, вы можете открыть для себя таких интересных и незаурядных граждан, на которых вы раньше не обращали внимания.

Дева

Ваши средства и имущество потребуют повышенного внимания и защиты. Возможно, нужно лучше присматривать за кошельком или не вестись на разные мошеннические схемы, заключить сделку страхования или спрятать деньги в сейфе.

Весы

Пришло время анализа, когда вы должны подвести итоги, дебет с кредитом и осознать, в чем вы были успешными, в чем прокололись, и сделать выводы, как нужно будет действовать в будущем, чтобы допускать меньше ошибок.

Скорпион

К концу рабочей недели ваши силы уже заканчиваются, поэтому вы не можете быть оживленными и активными, и лучше этот день полностью посвятить либо отдыху, либо осознанию того, что происходит, кто виноват и что делать.

Стрелец

В воздухе запахло большими переменами, по крайней мере, вам будет так казаться, но вы не знаете что и когда произойдет. Да и сил на все эти трансформации пока немного. Поэтому вы можете пока только фантазировать, что может произойти и как это отразится на вас.

Козерог

Если вы долгое время работали наемным работником, то сегодня может прийти в голову идея зарабатывать деньги самостоятельно, чтобы не зависеть от кого-либо. И уже сейчас вы начинаете делать какие-то шаги в этом направлении.

Водолей

Может начаться любовная история, которая придаст вам краски в вашу обыденность. И нет разницы, будет ли это довольно бурный и короткий роман или долговременная история любви. Главное, что вы получаете отличные эмоции.

Рыбы

Очень благоприятный день для романтических свиданий. Если есть такая возможность, то можете назначить свидание и днем и провести время с любимым человеком. Идеальным также будет и вечернее свидание, может быть даже с продолжением.

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