Большие перемены или прибыль: гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Овнов ждут большие перемены, они получат очень интересные предложения. Близнецы могут рассчитывать на прибыль.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Давние знакомые сегодня могут внезапно появиться и предложить вам сменить место работы или проживания. И даже если вас более-менее все устраивает, предложение будет столь привлекательным, что вы можете и задуматься над переменами.

Телец

Актуальны новые планы и направления, по которым бы вы хотели развиваться и продвигаться. И сегодня вы будете определяться, что же вам действительно нужно, тем более, что перед вами открываются новые возможности для реализации этих замыслов.

Близнецы

Приходят какие-то благодарные отзывы, деньги, возможно, зарплата или награда от предыдущих достижений. Возможно, кто-то вас пытается поддержать или просто за что-то отблагодарить. И хоть вам будет достаточно и приятных слов, но и от денег вы не откажетесь.

Рак

Это будет очень опасный день, когда вы можете забыть о своем приличном имидже и пуститься берега. Впрочем, вы были настолько правильными, что можете себе позволить немного свободы и баловства, и это никоим образом не повлияет на ваше реноме.

Лев

Пришло время сменить обстановку, поехать куда-нибудь в командировку или к родственникам, и хоть хочется в теплые края, но пока вы можете себе позволить только недалекие путешествия. Зато благодаря вашей поездке вы познакомитесь с новыми людьми, с которыми будет легко и интересно.

Дева

Все продвигается по плану и согласно привычному графику, вы никуда не торопитесь, равномерно загружены, пусть даже очень сложными задачами, настроены продуктивно и сосредоточены на главном.

Весы

Постепенно вы сбавляете обороты и уже готовитесь к выходным. Да и работы уже такой интенсивной нет, так что вы можете делать вид, что вы работаете, а между тем заниматься личными делами и решать частные вопросы.

Скорпион

Сегодня ваш авторитет может значительно возрасти, вас ставят в пример и могут даже назначить на более высокий пост. Впрочем, вы можете и отказаться, если это будет вас тяготить, и удовлетвориться ролью учителя и наставника.

Стрелец

Пытаетесь всячески оттянуть начало работы, поскольку объем работы будет очень большим и вы не знаете, с какой стороны начать. Потому первую половину дня вы будете заниматься всем, чем угодно, только не своими обязанностями.

Козерог

Вас ставят перед тем фактом, что вы должны взять на себя дополнительные обязательства и больше работы, и хотя вы будете всеми способами отказываться, где-то в глубине души вы осознаете, что это пойдет вам на пользу и будет способствовать вашему продвижению по карьерной лестнице.

Водолей

Начинаете уже думать о выходных, на которые у вас есть определенные планы, готовиться к каким-то семейным праздникам или просто встречам с родными и близкими. Так что можете составлять бюджет или покупать продукты.

Рыбы

Неожиданно вы сможете сегодня себе больше позволить, например, приобрести какую-нибудь ценную мелочь или деликатесы, предметы роскоши или услуги, о которых раньше мечтали. Может, вы получите больше денег, а возможно, за вас кто-нибудь заплатит.

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