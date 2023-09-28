Большие перемены или передышка: гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

В жизни Раков произойдут большие перемены, уроженцы знака поймут, чего хотят на самом деле. Козероги сделают небольшую передышку.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Что-то старое в вашей жизни уже доживает последние дни и отваливается само собой. И у вас появляется желание избавиться от всего давнего и нересурсного, вымести и вынести все то, что уже не доставляет вам радости.

Телец

Приведите в порядок свои бумаги, как в прямом, так и в переносном смысле, поставьте свои документы в нужные папки, заполните и оплатите квитанции, заключите какие-то соглашения или расположите папки в компьютере так, чтобы вы быстро находили то, что вам нужно.

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Близнецы

Могут случиться интересные и неожиданные, даже экзотические предложения сотрудничества, которые способны поднять вашу деятельность на совсем другой уровень. Это будет вполне удовлетворять и ваше любопытство, и улучшит финансовую ситуацию, и потешит самолюбие.

Рак

Трансформируйте сегодня свою старую жизнь во что-то новое и прекрасное. Но не стоит вычеркивать и выбрасывать все, чем вы раньше занимались, просто сделайте ревизию и оставьте то, что доставляет вам радость.

Лев

У вас будет возможность и воодушевление именно сейчас сделать то, что вам не удавалось долгое время – то денег не было, то желания, то обстоятельства складывались против вас. А сегодня все происходит наилучшим образом.

Дева

Понадобится незаурядный покой и равновесие для того, чтобы провести этот день максимально продуктивно. Ведь постоянно появляются какие-то люди или обстоятельства, которые вам будут мешать. То неожиданные ревизоры, то свет исчезает, то транспорт останавливается.

Весы

Кто-то будет пытаться вас заговорить, льстивыми речами усыпить бдительность и получить свою выгоду. Не соглашайтесь на невыгодные условия, не будьте снисходительны, отстаивайте интересы собственные, своей семьи, близких.

Скорпион

Будьте сегодня настойчивы, не отступайте ни от своих принципов, ни перед какими-либо сложностями, достигайте своих целей, даже если сейчас весь мир будет против вас. Будьте уверены в том, что вы совершаете правильные поступки.

Стрелец

Внезапно может случиться смена места дислокации, к примеру, вы отправитесь в командировку, в путешествие или, может, придется менять место жительства. Впрочем, все может быть не столь радикальным и вам нужно будет только переехать в другой кабинет.

Козерог

Будет возможность побыть в окружении своих мыслей, уединенно провести много времени и получить удовольствие. Вы сейчас не хотите никого видеть, вам важно послушать себя, проанализировать входящие данные и принять решение.

Водолей

Новые дела и проекты сегодня начинаются особенно легко и радостно. Вы уверены в том, что делаете правильные вещи и двигаетесь в нужном направлении, ведь получаете подтверждение о том, что идете именно по своему пути.

Рыбы

Этот рабочий день будет вполне предсказуемым, со своим четким и привычным графиком, в который вы можете вписать и работу, и отдых, и даже решение частных вопросов. Главное – не отвлекаться на какие-то абсолютно левые проблемы.

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