Большие перемены или пауза в делах: гороскоп на неделю до 7 мая для всех знаков зодиака

Близнецов ждут большие перемены, их мечты начнут сбываться. Раки поставят некоторые вопросы на паузу.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 7 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Первая половина недели будет очень активной и стремительной, напряжение достигает апогея, вы достигаете своих целей и немного успокаиваетесь, так что с четверга уже можете и расслабиться, позволить себе отдохнуть и провести остаток недели спокойно.

Телец

Ожидайте подарки, поздравления, премии и другие приятные бонусы. Вас может приятно удивить такое расположение людей, как родных, так и не очень близких, которые внезапно будут говорить вам комплименты и что-то будут дарить.

Близнецы

Ваша жизнь на этой неделе может коренным образом измениться, вы окажетесь как бы в другой реальности, причем она может частично или полностью соответствовать вашим желаниям, мечтам и внезапно реализуемым планам.

Рак

Эту неделю вам нужно будет несколько сбавить обороты и поставить некоторые вопросы на паузу. И желательно самостоятельно выработать такой умеренный график, чтобы вы больше отдыхали, иначе кто-то или что-то заставит вас остановиться.

Лев

Следует посвятить как можно больше времени себе, отодвинув подальше и разные обязательства, и потребности родных и близких. Потому что сейчас вы у себя в приоритете. Поэтому и медицинское освидетельствование можно пройти, и лечебно-профилактические процедуры желательны, и даже банальный отдых.

Дева

Долгое время вы работали со своей командой над каким-то важным проектом или продуктом, и вот уже дело идет к завершению и нужно будет на этой неделе очень мощно финишировать. И у вас будет время на устранение недостатков и конечную шлифовку.

Весы

На этой неделе вы увеличиваете свое влияние как на ближайшее окружение, так и на целые коллективы и организации. Вас могут делегировать от коллектива на какие-то важные переговоры как самого авторитетного сотрудника.

Скорпион

Появляются новые идеи, которые позволят вам создать новые источники прибыли. Впрочем, нужно будет еще долго работать над созданием концепций, образцов, проработкой разных подходов, проб и ошибок.

Стрелец

Начинается что-то новое и интересное, например, новый этап в работе или личной жизни, вы попадаете в новый коллектив, складываются новые интересные обстоятельства, приводящие к решению сменить обстановку и окружение.

Козерог

Тема этой недели – важные переговоры, которые вам предстоит провести. И вы целую неделю будете если не готовиться к этим переговорам, так ждать их, получать информацию и постараться быть максимально убедительными в общении.

Водолей

Поскольку накопилось немало срочной работы, то напряжение будет достаточно сильным, каждый день у вас расписан буквально по минутам. Но в финале вас ожидает вознаграждение, куча призов и бурное празднование.

Рыбы

Активизируется ваша профессиональная жизнь, вы должны показывать все на что способны, и даже больше, перепрыгнуть свою планку и ставить рекорды, что поможет вам выйти на новый уровень. К примеру, получите предложения новой работы, может, даже из-за границы.

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