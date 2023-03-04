Большие перемены или отдых: гороскоп на выходные 4-5 марта для всех знаков зодиака

Близнецов ждут большие перемены, выходные окажутся очень активными для них. Стрельцы отлично отдохнут.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4-5 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Участвуете в каких-то конференциях, собраниях, совещаниях, различных мероприятиях, и не важно, проходят ли они вживую или онлайн. И вам совсем не остается времени для себя и семьи даже на выходных.

Телец

Это будут очень активные дни, когда вы получаете немало впечатлений, вы ведь постоянно в движении, куда-то едете, что-то празднуете, встречаетесь с интересными явлениями, посещаете экскурсии и выставки, слушаете полезную информацию.

Близнецы

Будет шанс попробовать что-нибудь новое, посетить новые места, познакомитесь с людьми, современными или стариными технологиями, попробовать необычные блюда. Так что будет много нового и необычного, что положит начало новым желаниям и увлечениям.

Рак

Приходится работать, поскольку вы поставили перед собой очень амбициозные планы, и рабочей недели вам просто не хватает для того, чтобы все запланированное претворить в жизнь. Вот и будете трудиться, забыв и об отдыхе, и о еде.

Лев

Вы не разрешаете себе слишком расслабиться, устанавливаете какой-то строгий распорядок, четкий план того, что нужно сделать, и следуете этому плану. К примеру, производите генеральную уборку и глобальную ревизию вещей.

Дева

Сейчас вы повсюду успеваете – и по дому все сделать, и семье отдать должное, и продукты закупить, отвести время для своих увлечений или творчества, еще и поработать гораздо продуктивнее, чем в рабочее время.

Весы

Будете что-то праздновать, будь то профессиональные или личные достижения, а может, и семейные торжества на пороге. Поэтому собирайте вокруг себя близких и не слишком переживайте по поводу условностей, потому что устроить праздник можно когда угодно и на любую сумму.

Скорпион

В вашу жизнь врывается нечто очень неожиданное, что заставит вас пересмотреть и свои предпочтения, и привычный распорядок, и желанные цели, и мировоззрение, и даже маршруты передвижения.

Стрелец

Вас никто и ничто не заставит напрягаться, ведь вы настроены использовать эти выходные исключительно для отдыха, и вас не волнует, что дом не метен, а коса не заплетена. Пусть всю работу делает тот, кому это нужно. А вам нужно отдохнуть.

Козерог

Хорошая компания вам сейчас не помешает, но не только для того чтобы вместе отдохнуть, но и для того, чтобы поработать. К примеру, убрать вместе какое-нибудь пространство, провести совещание, обдумать новые проекты, проработать общие идеи.

Водолей

Удастся заработать немного денег, и это не будет для вас каким-то напряжением, средства приходят легко, даже с удовольствием, а вы между тем продолжаете отдыхать. Возможно, удастся продать что-то ненужное по выгодной цене.

Рыбы

Эти выходные вы посвящаете культурному отдыху, ведь вам сейчас очень нужны яркие впечатления. Возможно, идете на какие-то культурные мероприятия, выставки, в кино, на спектакль или другие интересные перформансы, а может, и сами что-то такое устраиваете.

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