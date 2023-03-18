Большие перемены или отдых: гороскоп на 18-19 марта для всех знаков зодиака 

Стрельцов ждут большие перемены, им придется менять планы на ходу. Львы отлично отдохнут дома.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18-19 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Настроение может быть испорчено из-за того, что кто-то захочет вас покритиковать или будет не столько конструктивным, сколько деструктивным. Впрочем, в ваших силах превратить эту ситуацию в свою пользу и сделать лимонад из лимонов.

Телец

Уровень усталости настолько значителен, что вам недостаточно будет просто изменить вид деятельности на выходные. Возможно, нужно будет совсем уединиться и все дни провести в тишине и покое, чтобы как-то прийти в себя и оставаться продуктивными.

Близнецы

Выходных на этот раз не предвидится, вы толкаете себя куда-то вперед, если не развлекаться, так совершенствоваться, развиваться, учиться, работать и пробовать что-то новое, чтобы не было скучно жить.

Рак

С вами будет хорошая компания, с которой вы можете и отдохнуть, и поработать, и конструктивно пообщаться и даже душевно провести время. И, несмотря на то, что вокруг все время будут какие-то люди, вам удастся хорошо отдохнуть.

Лев

Хотите отдохнуть дома, спрятаться от всех жизненных перипетий и навести порядок как внутри себя, так и в своем жилище. В конце концов, сейчас очень благоприятное время для того, чтобы почистить пространство, выбросить лишнее из головы, дома и жизни.

Дева

Будет немало поводов порадоваться жизни и убедиться в том, что вы находитесь именно там, где вам хотелось быть, и занимаетесь тем, что вам приятно, идет на пользу. Да и окружение – вполне комфортное, а местами – прогрессивное.

Весы

Уже пора выходить на природу, начинать какие-то проекты, связанные со свободным пространством, дачными радостями. Возможно, вы отправитесь на пикник или дачу, где можете уже насладиться первым весенним теплом.

Скорпион

Будете чем-то ограничены, возможно, вас не будут пускать туда, куда вы стремились, или обстоятельства складываются так, что вместо приятных визитов или прогулок вам нужно будет тратить время на какие-то скучные дела.

Стрелец

Не стоит планировать на эти выходные что-то значительное, ведь в мгновение ока все может измениться, и вот вы уже откликнулись на какие-то предложения и отправляетесь в совершенно незнакомые места, где можете заниматься очень неожиданными вещами.

Козерог

Сделаете какой-то шаг в прошлое: посетите родину, места детства или юности, давней боевой славы, пообщаетесь с давними друзьями или родственниками, просмотрите какие-то фото или видео, которые погрузят вас в воспоминания.

Водолей

Слишком много хлопот в эти выходные не оставляют вам возможности перевести дух и отдохнуть. Ведь вам одновременно нужно будет находиться в разных местах и заниматься чрезвычайно разными делами, которые нельзя будет отложить.

Рыбы

Случаются приятные неожиданности в виде интересных встреч, путешествий, экскурсий или других приятных бонусов, которые вас сейчас порадуют. Возможно поступление денег и подарков даже от совершенно незнакомых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.