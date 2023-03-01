Большие перемены или много забот: гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Тельцов ждут большие перемены, которые могут затронуть как работу, так и личную жизнь. Раки столкнутся с рядом трудностей, им придется проявить терпение.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Люди из прошлого будут предлагать что-то интересное, и это для вас станет приятной неожиданностью, поскольку эти проекты обещают хорошую прибыль и повышение вашего статуса, расширение возможностей и увеличение популярности.

Телец

Сегодня можно смело менять жизнь – покупать недвижимость, переезжать, менять место работы и статус, как семейный, так и рабочий, получать новую должность, делать ремонт, создавать семью.

Близнецы

Немало усилий сегодня прилагаете к тому, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, получить свою порцию славы. Вы будете бороться за свое место под солнцем, активно работать локтями, главное – не идти по головам.

Рак

Очень напряженный день, когда работы будет так много, что с непривычки вы можете и какие-то проблемы со здоровьем получить. Поэтому будьте внимательны к себе, не перерабатывайте, лучше найдите умелых и сильных работников и соблюдайте правила безопасности.

Лев

В повестке дня – важные дела, связанные с семьей или друзьями, входящими в орбиту ваших интересов, вы сегодня будете решать чужие проблемы и отстаивать интересы своего ближайшего окружения.

Дева

Не рекомендуется сидеть сложа руки и ждать у моря погоды, ведь секрет успеха сегодня – в решительных и активных действиях, когда вы выступаете инициатором различных перемен, которые станут началом новой успешной истории.

Весы

Открываются новые перспективы получить немалые деньги, подписаться на какой-то важный и финансово привлекательный проект, но не стоит рассчитывать на то, что вам все подадут на блюдечке. За эти деньги придется бороться.

Скорпион

Любовная история набирает обороты. Активизируются ваши поклонники, некоторые даже слишком навязчиво, возможны приступы ревности и даже целые театральные представления на эту тему. В конце концов, влияние весны уже ощущается.

Стрелец

Несмотря на очень значительные препятствия, которые вам приходится преодолевать, вам сегодня удается все одолеть и стать победителем, хотя ваши соперники будут достаточно сильными, а сложности – очень большими.

Козерог

День будет очень творческим, вы приходите к мысли о том, что нужно даже в очень консервативной и офисной работе применять творческий креативный подход. У вас будет возможность проработать эти моменты и даже заработать на этом.

Водолей

Окажется, что вам нужно будет обучение, повышение квалификации или даже какое-то основательное и долговременное образование. Впрочем, вы можете обойтись и самообразованием или найти мастера, который поделится необходимыми знаниями и опытом.

Рыбы

Станет более понятно, куда вам двигаться и к чему стремиться. Наконец вы осознаете, какие нужны изменения в вашей жизни, стоит ли куда-то отправляться и что-то делать. Даже если вы примете решение посидеть немного на месте, это будет верным и уместным.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредотачиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.