Большие перемены или конфликты: гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака

Овнов ждут большие перемены, перед ними откроются новые возможности. Рыбам грозят конфликты.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Очень благоприятный день для старта чего-то нового – отношений, проектов, путешествий, словом, всего закрывающего старую дверь и открывающегго новые возможности. И вы решительно начинаете эту неделю, а с ней – и новую жизнь.

Телец

Какой-то знак, новости или информация могут подтолкнуть вас к размышлениям, определенным выводам или даже конкретным поступкам. В вас зарождается надежда и даже уверенность в том, что вам нужно что-то изменить в жизни.

Близнецы

Открываются привлекательные перспективы, ведь вами или вашими проектами заинтересуются какие-то известные и успешные люди, которые готовы предложить партнерство, и это может достаточно продвинуть вас вперед и вверх.

Рак

Это будет день щедрости, когда вы с радостью делитесь и теплом словом, и добрыми советами, и хорошим настроением, и деньгами, и объятиями, и всем тем, чего у вас есть много, и тут же получаете взамен тоже какие-то приятные вещи от других.

Лев

Этот день может быть очень семейным, когда вы вспоминаете всех своих родственников, вокруг собираете ближайших людей, в конце концов будет возможность порадоваться, что у вас такая большая и хорошая семья, почувствовать эту любовь и единство, что дают вам уверенность продвигаться дальше.

Дева

День можно посвятить встречам с друзьями, отпраздновать, пообщаться, обменяться эмоциями и впечатлениями, поговорить о прошлом, поговорить, поддержать друг друга и помечтать о будущем.

Весы

Сегодня будет очень везти даже по каким-то мелким делам, не говоря уже о значительных победах и выигрышах. К примеру, вы можете узнать, что победили в каком-то конкурсе, попали в хит-парад, обошли соперников, выиграли в лотерее.

Скорпион

На вас сегодня обращают внимание, вами интересуются, вы становитесь все более привлекательными, и это вам очень нравится, хоть и вызывает удивление. Впрочем, ваша популярность может свидетельствовать о том, что растет ваша внутренняя энергия, и это нужно использовать.

Стрелец

День сегодня может быть достаточно разноплановым, подходит как для работы, так и для отдыха, для встреч с друзьями или для занятия любимым делом, так что вы можете заниматься всем, что в голову придет.

Козерог

Ближайшие планы сегодня могут измениться, ведь в голову приходят новые идеи, ваши друзья и знакомые могут вас пригласить в гости или подталкивать вас к определенным действиям, которые вам будут казаться намного интереснее, чем ваши давние планы.

Водолей

В дороге сегодня будет очень интересно, получите как приятные эмоции, так и свою порцию адреналина, ведь не все может происходить согласно вашим планам и ожиданиям. Но от вас зависит, сможете ли вы выкрутить эту непростую ситуацию в свою пользу.

Рыбы

Назревает напряжение между членами семьи, могут возникать недоразумения, споры, каждый будет отстаивать свои мысли и свои права, не уступая ни шагу. В конце концов это может привести к ссорам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.