Большие драмы или мечты: что ждет каждый знак зодиака до конца недели

Солнечное затмение, переход Солнца из Овна в Тельца и начало ретроградного Меркурия – на астрологическом фронте продолжается бурная неделя. Эксперты говорят, что это прекрасное время, чтобы по-настоящему избавиться от той единственной вещи, которая мешает вам двигаться вперед.

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Гороскоп на этот непростой период для всех знаков зодиака уже готов. Узнайте, что готовят звезды.

Овен

Неделя для вас выдалась драматичной. Впрочем, у вас есть шанс закрыть главу и избавиться от чего-то, что держит над вами власть. Это могут быть отношения, которые вы переросли, или общение, которое вас явно тяготит. Будьте верны себе, поддерживайте огонь внутри себя и оставьте сердце открытым. Тогда все получится.

Телец

Солнце входит в ваш знак сразу после затмения. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы взять паузу. Помедитируйте, прислушайтесь к себе и зовите в гости друзей и родных, чтобы они разделили с вами ваши любимые вещи и занятия. Ретроградный Меркурий используйте для размышления, как вы хотите видеть себя и куда планируете дальше двигаться.

Близнецы

Для вас пора расширять команду. Это могут быть новые друзья, новички на работе или волнующие романтические отношения. Проявляйте свой лидерский потенциал. Но ближе к концу недели вспомните, что ни одна работа не может быть эффективна без хорошего отдыха. Сделайте свою спальню более удобной для вас и увидите, сколько новых сил это добавит.

Рак

Пора избавиться от старых убеждений или ограничений, которые сдерживают вас, особенно в вашей карьере или на общественной арене. Вы выросли из своей раковины и вам нужна новая. Вы можете быть удивлены, насколько большой потенциал скрывали в себе. Поэтому не бойтесь и двигайтесь вперед, не оглядываясь. Но держите все линии для связи открытыми, вам может прийти любопытное предложение с очень неожиданной стороны.

Лев

Ваша жизнь сейчас может менять направление, причем достаточно неожиданно. Технологии и возможности развиваются быстро, старайтесь успевать за ними. Ближе к концу недели обратите особое внимание на карьеру – поливайте семена того, что хотите вырастить в будущем, избавляйтесь от пожирателей вашего времени, проявляйте практичность, особенно в сфере общения. Займитесь анализом того, что мешает вам расти.

Дева

Избавьтесь от всего, что мешает развиваться вашим отношениям, доверять партнерам. Прислушайтесь к своему сердцу – сейчас это ваш лучший советчик. Используйте все возможности, чтобы раскрыть свой потенциал даже если вы не до конца знаете, в чем он заключается. Не тратьте свое драгоценное время, чтобы исправлять чужие ошибки. Сосредоточьтесь на правильном балансе сил, чтобы ваша работа и самоотверженность приносили самые большие плоды.

Весы

Обратите внимание на свои отношения. Что приходит из прошлого, а что чувствуется как полная перезагрузка? Во всяком случае, не бойтесь решительных шагов и смелых решений. Выходные посвятите своим романтическим отношениям – четко определите, чего вы хотите, чтобы понять, куда двигаться. Не сбрасывайте со счетов подсказки интуиции. Задавайте вопросы, делитесь планами и открывайте путь к подлинной близости.

Скорпион

За какое новое начинание вы готовы взяться? А готово ли ваше тело к этому? Постройте свое расписание так, чтобы вы могли не только все успевать, но и укреплять свое здоровье. Берите от жизни максимальную пользу, чтобы почувствовать глубинную трансформацию и возрождение. Сохраняйте верность себе и поработайте над своим жизненным пространством, чтобы оно потом работало на вас.

Стрелец

Проявите своё творческое начало. Солнечное затмение максимально способствует вашей креативности. Не скрывайте свой талант, проявляйте страсть, ищите новые пути самовыражения. Сейчас вы полны уверенности, что вам все удастся – верьте себе и смело погружайтесь в работу. Успех не заставит себя ждать.

Козерог

С началом нового астрологического года вы ясно увидели, что для вас работает, а что нет. Возьмите это на вооружение и посвятите себя созданию семейной жизни, которую вы хотите. Вы также сейчас чувствуете, какие связи дают вам поддержку и вдохновение – уделяйте им больше внимания. Друзья, родные и любимые помогут сделать вашу жизнь ярче.

Водолей

Вы чувствуете, что застряли в рутине, в бесконечном цикле – затмение даст вам мотивацию к переменам. Не игнорируйте сигналы о том, что какие-то события или отношения подошли к концу. Отпустите их. Это откроет для вас новую дверь. Вы сейчас находитесь в той точке, из которой рост возможен, куда бы вы ни решили двигаться. Напишите свои планы на бумаге и следуйте им. Слушайте свое вдохновение.

Рыбы

Наведите порядок в своих финансах. Возможно, вам нужен совершенно новый подход к этой сфере. Обратитесь к коучу или почитайте профильные блоги – позвольте себе настроиться на успех и богатство, которых вы заслуживаете. Помните, чтобы получать нужно также и отдавать – делайте это искренне и с радостью. Оставьте свои сомнения позади, избавьтесь от всего старого, что не пускает новизну в вашу жизнь, и смело шагайте вперед.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким четырем знакам зодиака солнечное затмение принесет судьбоносные изменения.

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