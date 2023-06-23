Большие деньги и новая работа: двум знакам больше всего повезет в июле

Июль начнется с перехода в ретроградное движение планеты мечтаний, духовности и иллюзий Нептуна, а с 23 июля в ретроград перейдет повелительница любви и денег Венера. Это будет бурный мецяц, который может изменить многое в жизни всех знаков зодиака.

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Но астрологи определили, что эти транзиты больше всего повлияют на два из них. Узнайте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков.

Овен

Для вас июль должен быть в целом успешным месяцем. Но особые сдвиги ожидают на работе. Вы скоро закончите трудиться над большим и важным проектом или закроете целый этап в своей карьере. От того, насколько хорошо вы справитесь с этим поворотным моментом зависит ваше будущее – постарайтесь не выпадать из виду своего начальства. Оно должно видеть ваши усилия и оценить их по достоинству. Также внимательно наблюдайте за происходящим – вы можете получить неожиданный вариант улучшить свое финансовое положение. Постарайтесь его не упустить.

Козерог

Несмотря на то, что ретроград Нептуна заставит вас обратить большое внимание на свой внутренний мир, не забывайте выныривать на поверхность. Вас ждут хорошие новости из сферы финансов. Вам могут внезапно вернуть большой долг, вы получите наследство или какой-то крупный подарок. В конце месяца беритесь за работу с новым энтузиазмом. Ретроградная Венера наполнит вас уверенностью в своих силах и вы сможете сделать что-то такое, о чем раньше боялись даже думать. Главное – не думайте о старых неудачах, эти мысли могут вас сильно подавлять, что очень нежелательно в столь благоприятный период.

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