Большая удача или трудности: гороскоп на  20 марта для всех знаков зодиака

Львов ждет удачный день, у них будет получаться все, за что бы не брались. Скорпионы могут столкнуться с трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Берете, наконец, все процессы в свои руки, возглавляете какие-то проекты, коллективы, словом, становитесь еще более собранными и ответственными, ведь теперь вы не только за себя отвечаете, но и руководите другими людьми.

Телец

Большинство дел либо переносится, либо отменяется, и вся ваша рабочая страсть может уйти в никуда, и вместо активного первого рабочего дня вы будете перенастраивать свой график в пользу более спокойных занятий, а то и вообще отдыха.

Близнецы

Вы сегодня будто просыпаетесь от какого-то сна и начинаете активно завоевывать новые высоты, которые сами себе установили. И вам все очень легко удается, все давние преграды словно волшебным способом исчезли.

Рак

День будет довольно расслабленным, так что вы можете себе позволить отдохнуть, хоть самостоятельно, хоть с друзьями и семьей, и не беспокоиться о бездействии в первый рабочий день недели, ведь вы сами решаете, когда вам работать, а когда отдыхать.

Лев

Особенно удачный день для разных бизнес-дел и решения бюрократических вопросов: встреч с инвесторами, договоренностей с партнерами, заключения различных соглашений, подписания бумаг, ведь сейчас перед вами открыты все дороги.

Дева

В ваших руках сегодня сосредотачиваются достаточно значительные деньги, если не буквально в виде купюр, так в виде виртуальных денег, которыми вы можете распоряжаться. Конечно, не все они будут вашими, но часть таки осядет в ваших карманах.

Весы

Бывшие партнеры напоминают о себе. И хорошо, если вы сохраняете с людьми хорошие отношения, даже если ваши дороги давно разошлись, ведь вас могут предупредить о каких-то серьезных проблемах или предложить перспективные варианты сотрудничества.

Скорпион

Будет сложно определиться, что для вас сейчас наиболее важно – посидеть на месте и хорошо поработать или отправиться за новыми впечатлениями. Нерешительность может вам дорого стоить, и вы теряете хорошие шансы на успех.

Стрелец

День больше подходит для размышлений, планирования и переформатирования, чем для активных действий. Лучше полностью потратить этот день на создание определенных планов и целеполагание, чем бездумно дергаться и делать вид, что вы работаете.

Козерог

Остро встает вопрос о ваших правах и обязанностях, кто-то вам напоминает о том, чем вы на самом деле должны заниматься, что записано в вашем штатном расписании. Вы же в свою очередь будете педалировать вопросы защиты ваших прав.

Водолей

Лучшей идеей сегодня будет посещение какого-то соревнования или конкурса, спортивного или культурного мероприятия, где можно будет и на людей посмотреть, и даже себя показать, ведь никто вам не запрещает принять участие и показать свои таланты.

Рыбы

Приятные предложения, которые сегодня поступают, могут относиться к улучшению вашего материального положения, и не обязательно это будет предложение новой работы или дополнительных заработков. Возможно, кто-то захочет вложить в ваше дело или в вас непосредственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.