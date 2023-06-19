Большая удача или работа с утра до ночи: гороскоп на неделю до 25 июня для всех знаков зодиака

Удача будет на стороне Рыб, у них появится шанс преобразить жизнь. Козерогам придется трудиться с утра до ночи.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 25 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Совершенно неожиданно может начаться романтическая история, достаточно одного взгляда – и вспыхивает любовь, сердце колотится, кровь бурлит, эмоции зашкаливают. Даже если это будет краткосрочный страстный роман, запомнится он надолго.

Телец

Пришло время наслаждаться компанией единомышленников, вам сейчас будет хорошо вместе не только решать какие-то производственные дела, но и отдыхать. Возможны какие-то пикники, корпоративы или другие бизнес-тусовки.

Близнецы

Кажется, пришло время учить других тем премудростям, которыми вы уже овладели. И это очень хорошо, что вы наконец-то решились и положили начало целому образовательному долгосрочному проекту. Но это не значит, что вы перестаете учиться сами.

Рак

Это будет неделя сосредоточенности и философских размышлений, вам нужно сейчас провести определенное время наедине, чтобы разобраться в том, кто вы и куда идете. По крайней мере, нелишним будет разработать маршрут на ближайшие полгода.

Лев

Вас на этой неделе будут хвалить и всячески награждать как разными премиями и подарками, так и грамотами и целыми хвалебными одами. В конце концов, вы действительно заслужили вознаграждение и похвалу.

Дева

Приходится искать дополнительные источники прибыли, поскольку уже привычные источники значительно обмелели и не дают того необходимого объема денег на жизнь. И вы можете не только искать новую работу, но и решиться на создание собственного бизнеса.

Весы

Создание подушки безопасности и пассивного дохода станет на этой неделе именно той ведущей темой, которая полностью увлечет все ваше внимание. Вы будете искать именно те методы, которые позволят вам чувствовать себя уверенно в будущем и не думать о хлебе насущном.

Скорпион

Вы уже долгое время находитесь в одних и тех же условиях, общаетесь с одними и теми же людьми, выполняете одни и те же действия, и это будет раздражать вас. Поэтому можете приложить некие усилия, чтобы все это изменить.

Стрелец

Не хватает только одного шага для того, чтобы сбылась одна ваша заветная мечта. И, похоже, что вы на этой неделе этот шаг сделаете. И будете праздновать победу, если будете достаточно целеустремленными и настойчивыми.

Козерог

Работа на этой неделе будет занимать все ваше время и все внимание, вы с утра и до ночи работаете, а если и спите когда-нибудь, то сны все равно могут сниться исключительно на производственную тематику, вы и ночью продолжаете что-то решать.

Водолей

Стоит сейчас помнить, что правда на вашей стороне и у вас хватает сил и аргументов, чтобы найти нужные рычаги и отстоять свою точку зрения, победить всех соперников или даже врагов.

Рыбы

Неделя порадует вас настоящей волной удачи, которая накроет с головой. И этими возможностями нужно воспользоваться и превратить внезапный успех в широкую дорогу полного содействия во всех областях жизни.

Как сообщал ОBOZREVATEL, летнее солнцестояние, которое в этом году выпадает на 21 июня, является моментом наибольшей активности, пиком солнечного года. Что, конечно, не может не отразиться на астрологической ситуации. Читайте гороскоп.

Астрологи утверждают, что летние месяцы будут наполнены яркими событиями, незабываемыми эмоциями, путешествиями и впечатлениями. А для некоторых знаков зодиака наступит период стабильности и процветания. Всего трем знакам летом повезет сказочно разбогатеть.