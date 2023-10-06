Большая удача или проблемы: гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака

Овны получат солидную сумму денег, что может стать для них сюрпризом. Водолеям придется бороться с трудностями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 6 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Невероятно удачный день, особенно в финансовых вопросах. Вечером у вас будет гораздо больше денег, чем утром, а кроме того, есть несколько перспективных предложений, можете даже получить аванс.

Телец

Эта пятница будет не самой активной, вы постепенно замедляетесь, готовитесь к еще более спокойным выходным, начинаете уже заниматься разными приятными вещами, прогулками, посещаете культурные мероприятия.

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Близнецы

Можете сегодня пойти против системы и победить. Ведь сейчас вам очень важно как-то выделиться и смело заявить о том, с чем уже не согласны. В конце концов, вас сейчас могут поддержать другие, и таким образом выиграют все.

Рак

Внезапно может случиться любовь или хотя бы приязнь. Встречи и знакомства, которые сегодня проходят, будут полны разных приятных эмоций, и вам захочется продолжить общение с этими чудесными людьми.

Лев

Не слишком себя сегодня заставляйте работать, лучше отвести этот день на отдых: встречайтесь с друзьями, наслаждайтесь жизнью, посвящайте много времени личным делам, а не производственным.

Дева

Это будет достаточно активный и насыщенный день, вы запланировали немало дел, на которые еще наложатся дополнительные обязанности и приятные развлечения, в которых вы непременно захотите принять участие.

Весы

Можно назначать встречи с важными и ответственными людьми, посещать официальные массовые мероприятия, вести переговоры, заключать сделки, не откладывайте все это на потом, если вам важен быстрый результат.

Скорпион

После напряженной недели захочется отойти от дел и развлечься. К примеру, посетить какие-то мероприятия, встретиться с друзьями, да и просто погулять, пока на улице тепло, да и время у вас есть.

Стрелец

Возникают философские вопросы, которые вам нужно будет для себя решить. Что-то типа того, кто вы, зачем живете и вообще какая у вас есть большая цель, ради которой стоит жить. И придется давать ответы на эти вопросы.

Козерог

Командная работа сегодня будет более продуктивной, чем самостоятельная, поэтому не пытайтесь решить все вопросы сами, лучше соберите вокруг коллег, поклонников и соратников. И вам будет гораздо легче, и команда с радостью поработает.

Водолей

Будет несколько не совсем простых ситуаций, может, даже безысходных, и понадобится вся ваша смелость и отвага, даже авантюризм, для того чтобы совершить настоящий прорыв и выйти победителем из этих ситуаций.

Рыбы

Не тот случай, когда нужно идти напролом и показывать все карты, будьте хитрее и мудрее, проявляйте смекалку и ищите лучшие варианты, которые не всегда могут быть прямолинейными.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.