Большая удача или отдых: гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака 

Близнецов ждет большая удача, их доходы могут вырасти. Раки отлично отдохнут.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Какой-то очень вялый день, который начнется с самого утра, может, даже с ночи, когда возможна бессонница из-за перенапряжения и активной мозговой деятельности. Так что днем вы сегодня будете не слишком продуктивны.

Телец

Если вам сегодня захочется восстановить справедливость, то не очень торопитесь, особенно когда это касается других людей, а не вас лично. Вам сейчас не стоит ни с кем портить отношения, а справедливость восстановится как-то сама собой.

Близнецы

Бизнесовые дела улучшаются, к вам поступают какие-то заказы, находятся партнеры, инвесторы и восторженные поклонники, приходят разные сообщения и предложения, да и денег тоже должно добавиться.

Рак

Если у вас есть такая возможность, то возьмите сегодня отгул, выходной или вообще прогуляйте, ведь вам сейчас очень нужно разгрузиться, прогуляться, заняться приятными делами и собственными увлечениями.

Лев

До обеда вы долго собираетесь с мыслями, к чему-то готовитесь и вообще больше думаете, чем как-то действуете. Но потом появляется второе дыхание, и вы начинаете активно двигаться, встречаться, работать, чуть ли не тяжелые вещи переносить.

Дева

Этот день обещает быть очень активным, у вас сейчас и планов много, и направлений, и желаний, и вы не знаете, на чем сосредоточиться, но сил столько, что вы можете начать двигаться по всем направлениям одновременно.

Весы

Сегодня кто-то будет нуждаться в вашей помощи, и вы готовы и время посвятить, и деньги отдать, и чуть ли не всю душу вложить в поддержку других. Впрочем, будьте внимательны и разборчивы, ведь найдутся и те, кто захочет вас обмануть.

Скорпион

Кажется, жизнь таки удалось, по крайней мере, у вас сегодня будет возникать такое мнение, поскольку у вас реализуются какие-то ваши желания, мечты или проекты, причем вы получаете очень хорошие результаты, славу, деньги и почти всенародное признание.

Стрелец

Вам сегодня будут предлагать перспективное сотрудничество по работе или совместному бизнесу, поэтому стоит задуматься над тем, хотите ли вы этого и найдется ли на это время и вдохновение.

Козерог

Теперь лучше сделать паузу, никуда не отправляться и ничего важного не делать, также не стоит ни с кем встречаться, особенно если от ваших встреч зависит ваше будущее.

Водолей

Благодаря вашей активности и неравнодушию вы сегодня можете получить повышение или вам временно дадут все бразды правления для выполнения определенной задачи. Словом, у вас будет возможность проявить себя.

Рыбы

Настроение будет чрезвычайно романтичным, и все ваши мысли и действия будут вокруг любви, отношений, эмоций, поэтому сегодня возможна переписка, общение, свидание с вашими любимыми или с теми, кто претендует на это звание.

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