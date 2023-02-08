Большая удача или конфликты: гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Близнецов ждет большая удача, их давняя мечта может сбыться. Весам грозят конфликты..

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 8 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Попробуйте несколько развлечься, даже если вы застегнутый на все пуговицы ответственный офисный работник или руководитель, но добавьте в свою жизнь и работу немного юмора, развлечений и баловства, чтобы не превратиться в робота.

Телец

Есть все шансы встретить сегодня так называемую золотую жилу, идею или продукт, которые способны вас существенно обогатить. Поэтому внимательно присматривайтесь к тому, что видите вокруг, чтобы не пропустить удачные предложения.

Близнецы

День может стать действительно волшебным, когда исполняются ваши самые сокровенные желания, в которых вы даже боялись признаться. И вам дают прямо в руки именно то, чего вы так долго и безнадежно ждали.

Рак

Будет возможность возглавить какой-то интересный новый проект или коллектив, попробовать себя в роли лидера и руководителя, а может, и просто организатора, собрав вокруг себя разноплановых и творческих людей ради воплощения интересных идей.

Лев

Поклонники сегодня активизируются, пишут, звонят по телефону, ловят ваши взгляды и подают всевозможные знаки внимания, словно пытаются покорить ваше сердце и тренируются накануне Дня влюбленных.

Дева

Не пойте сегодня сольные партии, опирайтесь на окружающих вас и тех, у кого с вами общие интересы. В конце концов, прислушивайтесь к мнению других людей, может, даже учитывайте чужие потребности.

Весы

Вы сегодня возбуждены и вспыльчивы, вас подталкивают к каким-то разборкам, выяснению отношений и выявлению правды, хотя это может не очень благоприятно сказаться и на ваших отношениях, и на вашем будущем.

Скорпион

Вы сегодня что-то слишком категоричны, считаете только свое мнение единственно верным, даже не допуская, что другие могут думать совсем по-другому. И будете стоять на своем, даже несмотря на то, что вы можете испортить отношения.

Стрелец

Кажется, у вас уже началась весна, вы переполнены чувствами, хочется чего-то лирического и эмоционального, ведь лед трогается, и ваши эмоции начинают бить через край. Впрочем, это состояние может довольно быстро окончиться разочарованием.

Козерог

Вы уже подошли к той черте, когда нужно менять если не все, то очень многое. Но перед началом изменений стоит позаботиться о завершении всего старого, например, закрывать все старые проекты, доделать дела, раздать долги.

Водолей

Поступают очень серьезные предложения, которые следует учесть и рассмотреть как ближайшую перспективу, даже если вам будет казаться, что эта история – не для вас. Поэтому воспринимайте всерьез все, что вам предлагают.

Рыбы

Вы сегодня будете везде успевать, все делать, и при этом умудряетесь не падать с ног от усталости. А все потому, что очень тщательно распределяете усилия, соблюдаете график, бережете себя и не разрешаете перегрузку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

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