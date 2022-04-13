Большая радость или беда: что принесет всем знакам зодиака "магическое" полнолуние 16 апреля
Полнолуние 16 апреля, которое традиционно называют Розовой Луной, станет временем трансформации для всех знаков зодиака. Но если одних ждут приятные сюрпризы, то других – неприятности.
Об этом заявили астрологи издания El Universo. По их словам, нужно правильно использовать энергию дня и избавиться от негативных эмоций.
Овен
Уроженцы этого знака в полнолуние поймут, чего им не хватает в жизни. Это идеальное время, чтобы определить, как найти баланс между работой и личной жизнью. Одинокие уроженцы знака могут встретить свою вторую половинку, и это подарит им большое счастье.
Телец
Тельцам в полнолуние откроются глаза на многие вещи, что их неприятно удивит. В их окружении есть люди, которые пользуются их добротой, а за спиной строят козни. Пришло время избавиться от "токсического" общества и заняться тем делом, которое приносит радость.
Близнецы
Близнецов ждет откровенный разговор со второй половинкой – вероятно, придется обсудить дальнейшие планы на жизнь. Нужно не бояться говорить правду, иначе конфликтов в паре не избежать. Уроженцам знака нужно понять, как действовать дальше.
Рак
Раки поймут, что им нужна пауза в жизни – гонка за деньгами и карьерой их очень утомила. Они захотят больше времени проводить с семьей, чтобы наполниться энергией и по-настоящему отдохнуть. Уроженцев знака также ждут приятные сюрпризы от близких.
Лев
Для уроженцев знака пришло время оставить прошлое позади. Им нужно воспользоваться уникальным шансом, который дарит судьба, и жизнь изменится. Львов ждет много радости и приятных событий, если они примут правильное решение.
Дева
Девы воплотят в жизнь свои мечты, связанные с работой. Для них сейчас главное не деньги, а личная самореализация. Это полнолуние поможет им четко понять, что нужно для достижения целей. В личной жизни все тоже будет хорошо.
Весы
Уроженцев этого знака ждет много романтики и любви – возможно, они получат очень очень важную новость. Они будут чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне и будут смело строить планы на будущее. У Весов непременно все получится.
Скорпион
Скорпионы поймут, что им нужно проводить больше времени наедине с собой, в их жизни слишком много стресса. Неприятности буквально преследуют их, а одна беда сменяется другой. Вполне вероятно, что уроженцы знака даже захотят отключить телефон, чтобы защититься от негатива.
Стрелец
Уроженцы знака понимают, что в личной жизни у них есть определенные проблемы и пришло время для откровенного разговора. Полнолуние подарит им такой шанс, но все может завершиться драматически. Стрельцам нужно двигаться дальше, но сделать нужные выводы.
Козерог
Козероги в это полнолуние захотят отдыхать и проводить больше времени с семьей. Они поймут, что очень отдалились от своих близких, и это срочно нужно исправлять. Пришло время сосредоточиться на мелочах, которые делают их счастливыми.
Водолей
Для уроженцев знака наступило время действовать – им нужно забыть о мечтах и вернуться в реальность. От того, какое решение они примут, будет зависеть их будущее. Уроженцам знака нужно проявить гибкость и быть готовыми к большим переменам.
Рыбы
Рыб ждет много романтики, но ее испортит внезапная новость. Уроженцы знака столкнутся с большими трудностями – беда придет, когда ее меньше всего ждут. Но если Рыбы возьмут себя в руки, трудную ситуацию удастся урегулировать.
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