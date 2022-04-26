Большая нагрузка, передышка или любовь: таролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиака

Овнам на этой неделе придется много работать, ведь судьба будет испытывать их на прочность. Близнецам звезды сулят большую любовь, а Тельцы смогут взять паузу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака до 1 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Нагрузка, которая ложится на этой неделе на ваши плечи, будет достаточно значительной, а еще приходится дополнительно напрягаться, отражая разные нападки, отстаивая свою точку зрения и правоту. Словом, готовьтесь к противостоянию.

Телец

Сейчас у вас может наступить определенная пауза, как будто у вас связаны руки и вы не можете двигаться свободно. Впрочем, возможно, вам нужно сделать небольшую передышку, переждать некоторое время и уже потом включать активность.

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Близнецы

Неожиданно на вашем пути может случиться большая любовь. Впрочем, даже если и не любовь, то влюбленность, страсть и чувственность найдут свой выход. В общем, весна таки берет свое, и вы чувствуете безумную потребность в эмоциональной реализации.

Рак

У вас будет хороший повод для празднования. Возможно, это будет долгожданная встреча с родными и знакомыми, или многолюдный праздник, который вы захотите отметить вместе со всеми, или личная победа в каком-то конкурсе и соревновании.

Лев

Вам повезет даже немного отдохнуть в это бурное время, побыть наедине, собраться с мыслями. Будет казаться, что вы уже в своем милом сердцу окружении, в приемлемом ритме, выполняете свои привычные ритуалы.

Дева

Сейчас может прийти дружеская поддержка. Ваши друзья, родственники, окружение будут помогать вам не только морально, но и материально, и это вас очень трогает и вдохновляет, тем более что вы действительно нуждаетесь, хотя и пытаетесь скрыть это.

Весы

Не стоит сейчас прыгать выше головы и ставить какие-нибудь рекорды. Просто будьте на своем месте и выполняйте в спокойном ритме привычную работу – от этого будет гораздо больше пользы, чем от лишних движений, которые будут вызывать хаос.

Скорпион

Главной темой недели станет профессиональная деятельность, когда вам нужно будет показывать все свои способности, впрочем, лучше проявлять себя в командной работе, став частью большого проекта.

Стрелец

Наступает время перемен и перемещений, вам приходится куда-то отправляться, и достаточно тщательно все планировать, стараясь учесть все нюансы и возможные варианты развития событий. Посвятите больше времени планированию, не горячитесь и не спешите.

Козерог

Работы у вас сейчас немало, причем – в разных направлениях, приходится прилагать усилия и в собственной семье, и продолжать активную деятельность, и другим помогать, благотворительностью заниматься.

Водолей

Предстоит решить важный вопрос. что касается денег. Возможно, вы решите создать какой-нибудь бизнес-проект, пойти на новую работу, или продать что-то, словом, делаете все, чтобы иметь надежный фундамент.

Рыбы

Есть ощущение силы и почти всемогущества, но вы не используете ее впустую, собрали в кулак и спокойно продолжаете работать, осознавая, что при первой же необходимости сможете бросить все силы в нужном направлении.

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