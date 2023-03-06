Большая нагрузка или романтика: гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака 

Тельцов ждет много работы, нагрузка увеличится настолько, что об отдыхе можно забыть. У Львов будет романтческое настроение.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 6 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы получаете подтверждение тому, что играете важную роль, выполняете очень ответственную работу, от которой зависит много людей. Словом, вы очень важны для этого мира и как человек, и как профессионал.

Телец

Нагрузка сегодня увеличивается, но вы с этим соглашаетесь, поскольку участвуете в интересном проекте и готовы работать день и ночь, лишь бы получить этот невероятный опыт.

Близнецы

Если вы давно уже думали о создании собственного дела, открытии бизнеса, то сегодня именно тот день, когда нужно что-то сделать в этом направлении: рассказать всем о своих намерениях, оформить бизнес, найти партнеров.

Рак

Сегодня вы исполняете роль руководителя и организатора. И не важно, приходится ли управлять парой рабочих или тысячами сотрудников. Главное – создать благоприятную атмосферу, поставить цели и мотивировать их достичь.

Лев

Весна уже поселилась в вашем сердце благодаря светлому чувству любви, и ваши чувства расцветают и укрепляются с каждым днем. К счастью, вам отвечают взаимностью, а впереди еще много всего светлого и прекрасного.

Дева

Ощутите определенные ограничения, вас как будто кто-то держит за руки и не дает никуда двигаться. Впрочем, эти задержки и паузы могут быть очень кстати, значит, вам сейчас лучше сосредоточиться не на скорости продвижения.

Весы

Вы сегодня становитесь все более популярными и востребованными, к вашим советам прислушиваются, ваш опыт исследуют и учитывают, ваши указания выполняют. Остается только правильно использовать эту популярность.

Скорпион

Получите сегодня немалую поддержку от друзей и коллег, ведь вам достаточно трудно справиться с той немалой эмоциональной и физической нагрузкой. Поэтому не пренебрегайте, а опирайтесь на помощь своей команды.

Стрелец

Кажется, сегодня сама вселенная будет способствовать вам, создавая благоприятные обстоятельства для того, чтобы вы решали свои проблемы и исполняли мечты. Поэтому сегодня важно ставить высокую планку и решать сложные вопросы.

Козерог

Вы задумываетесь над вечным и насущным вопросом – где взять деньги. И начинаете постепенно решать эту проблему. Пусть пока на уровне планов и намерений, но пора таки делать конкретные шаги, чтобы улучшить материальное состояние.

Водолей

Не стоит сегодня слишком спешить, лучше делать все медленно и усердно, внимательно и сосредоточенно, например, заниматься составлением бюджета, финансовыми подсчетами, юридическими документами.

Рыбы

Пришло время еще раз осмыслить свою жизнь, оценить свой потенциал, пересмотреть свои предыдущие цели и заменить их на более актуальные, те, которые вам хотелось бы достичь, а не бездумно двигаться в предыдущем направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.