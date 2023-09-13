Большая конкуренция или повод для праздника: гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака

Раки столкнутся с большой конкуренцией, им придется отстаивать свою позицию. У Тельцов появится повод для праздника.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Когда все вокруг настолько раздражает, что на стену лезть хочется, то почему бы не психануть и не хряпнуть громко дверью, закончив таким образом все свои страдания. И будет велик соблазн обрезать все концы и пойти в неизвестном направлении.

Телец

Вы что-то празднуете, отмечаете начало нового этапа или очередной ступеньки, куда вы добрались, и вот, наконец, можете собой гордиться, ведь вы действительно показываете себя как искусного специалиста и целеустремленного человека.

Близнецы

Не спешите сегодня никуда, насладитесь моментом и проживанием каждого мига жизни, помня о том, что он уже не вернется. И не гонитесь за рекордами и результатами, ведь и в процессе можно получить удовольствие.

Рак

Ваши коллеги сегодня могут превратиться в конкурентов, показать свою не совсем приятную сторону, но это будет отличным поводом отделиться и начать новый самостоятельный путь в прекрасное будущее. В конце концов, это должно было произойти.

Лев

Вы сегодня очень востребованы, а иногда даже незаменимы, и осознание того, что настолько нужны, будет окрылять. А еще можете получить интересное предложение по вашей профессиональной реализации, что тоже придаст вам вдохновения.

Дева

Соглашайтесь сегодня на все приключения и авантюры, даже если вы обычно очень осторожны. Во-первых, сколько уже можно прозябать и беречься, а во-вторых, вы со всем справитесь, получите очередную порцию удовольствия, славы и денег.

Весы

Не сторонитесь сегодня веселых дружеских компаний, даже если не очень знаете этих людей. Ведь они вам могут дать дополнительный опыт, очередную порцию вдохновения, да еще невольно подкинут несколько достаточно перспективных идей.

Скорпион

Сегодня для вас открыто все – и новые пути, и высокие кабинеты, и интересные осознания, и реализация давних замыслов. Вы способны убедить и договориться даже с обычно неприступными руководителями и ярыми бюрократами.

Стрелец

Усиленная эмоциональная нагрузка будет касаться как рабочих отношений, так и личных, к вам сегодня приходят, чтобы выплеснуть немало негатива, вы будете неким контейнером, который освобождает людей от лишнего напряжения.

Козерог

Будете работать по привычному графику, не ловить звезд с неба, а просто хорошо выполнять свою работу, подходить ко всем сложным вопросам уверенно и профессионально, даже немного сбавлять темпы, чтобы все успеть и во всем разобраться.

Водолей

Вы сейчас тратите невероятное количество физических и умственных сил, постоянно находитесь в движении, в общении, что-то делаете как головой, так и руками – считаете, анализируете, фантазируете и переосмысливаете, строите планы.

Рыбы

От замысла до получения уже готового результата сегодня может пройти совсем немного времени, и не успеете вы оправиться и осознать, что происходит, как уже будет чем гордиться. Поэтому не стоит идеи, которые сегодня приходят в голову, откладывать, реализуйте их сразу.

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