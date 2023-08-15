Близнецы признаются в любви, а Раки разбогатеют: гороскоп на неделю

Неделя молодой Луны во Льве началась. Мы вступили в нее, чувствуя в себе способность нести улучшения по всем направлениям — психологически, физически, духовно и финансово. Учитывая, что здесь же, во Льве находится ретроградная Венера, это дает возможность заново изобретать себя. Прошлые мечты могут внезапно сбыться прямо сейчас.

Видео дня

Что это несет всем знакам зодиака, рассказали астрологи. Узнайте дальше, что ждет ваш знак.

Овен

Эта неделя новолуния активирует ваш сектор настоящей любви, судьбы и молодости, напомнит вам о мечтах вашего внутреннего ребенка. Уделяйте больше времени уходу за собой и отдыху. Обратите внимание, как сильно вы перенапрягались раньше в этом месяце, пытаясь достигать эфемерного прогресса или быть продуктивными. Остановитесь, полюбуйтесь природой – это лучше повлияет на вашу эффективность. Выйдите хотя бы ненадолго из гонки за успехом и восстановите силы.

Телец

Вы можете почувствовать желание больше времени проводить дома. Особенно в первой половине недели. Начало нового лунного цикла раскроет в вас желание получать большее удовольствие от жизни, проявлять спонтанность и креативность. Почувствуйте себя ребенком на игровой площадке и обязательно обратите внимание на свою психологическую стабильность. Сходите на свидание в кино или приготовьте свое любимое блюдо и пригласите кого-нибудь попробовать его вместе. Энергия этой недели состоит в том, чтобы быть готовым делать что-то по-новому. Следуйте этому импульсу.

Близнецы

Вы, вероятно, почувствуете себя очень творческими и вдохновенными на этой неделе. А также более страстными и романтичными, чем обычно. Возможно, вы даже готовы признаться в своих чувствах, не опасаясь смущения или отказа. Такое смещение помогает вам отойти от стереотипов, сломать свой внешний образ бессердечного или ненадежного человека. Вас переполняет любовь и новолуние поможет это проявить. Общайтесь с другими, развивайте свои отношения маленькими шагами, будьте хорошим слушателем. Это углубит ваши отношения и поможет укрепить взаимное доверие.

Рак

Вам пора вносить изменения в финансовую реальность. Это неделя, когда вы можете начать двигаться к стратегической цели, научиться не только зарабатывать, но и приумножать заработанное. Чем больше вы позволяете себе мечтать, тем больше дверей открывается для вас в течение этой недели. Но поскольку сезон ретроградов в разгаре, не переживайте, что события развиваются не слишком быстро. Отбросьте страхи и запреты и доверьтесь потоку. Структурируйте свою жизнь, но не забывайте о своей врожденной мягкости. В выходные устройте себе праздник, которого так давно хотели.

Лев

Молодая Луна в вашем знаке помогает переориентировать вас на достижение долгосрочных целей, которые вы раньше откладывали на второй план. Ретроградная Венера все еще может побуждать вас усомниться в избранном пути, но она помогает научиться больше верить в неизвестное и отпускать контроль. Думайте практически и методично, когда планируете дальнейший рост и достижение мечты. Эта неделя заложит основу следующим шести месяцам, поэтому делегируйте лишнее и сосредоточьтесь на главном.

Дева

Посвятите неделю отдыху. Возьмите медленный, но стойкий темп. Ваша теневая сторона, включая ваши страхи, неуверенность и комплексы, может выйти на поверхность. Не позволяйте ей ограничивать вас в подлинном выражении себя или своих потребностей. Постарайтесь не уступать свой комфорт ради других. Вам может захотеться навести порядок в доме – сделайте это, уборка даст вам чувство власти над жизнью. На выходных максимально расслабьтесь, чтобы ощутить столь необходимый покой.

Весы

Вы готовы либо искупить вину перед бывшим другом, с которым у вас возникло недоразумение, либо убрать излишнюю драму в текущих отношениях. Также сейчас высока вероятность, что кто-то захочет извиниться перед вами. Не торопитесь в этом, выслушайте своего визави, прислушайтесь к своим чувствам. Дайте друг другу достаточно времени и пространства, чтобы расцвести отдельно, прежде чем снова соединиться. Не забывайте оставаться на связи со своим телом и достаточно отдыхать.

Скорпион

Приготовьтесь к полной метаморфозе в карьере. Но при этом не слишком погружайтесь в дела – сейчас важно найти баланс между рабочим и личным. И именно в этом состоит ваша миссия этого месяца. Лучший способ получить желаемое на этой неделе, быть ясным и честным с самим собой относительно того, чего вы хотите. Но сказать проще, чем сделать, особенно учитывая бурную энергетику недели. Оглянитесь на свои прежние намерения, сверьтесь с собственными ценностями.

Стрелец

Исследуйте новые сферы мысли, образования и творчества. Вы в настроении расширяться и расти вне текущих обстоятельств, но не спешите расширяться слишком быстро. Огненный Лев будет подгонять вас вперед, но ретроградная Венера все же поможет не действовать импульсивно. Чтобы принять правильный темп, попробуйте практики заземления и замедления, такие как медитация. Меньше напрягайтесь на работе и больше отдыхайте на природе. Именно такой релакс подарит вам самые лучшие идеи.

Козерог

Вам придется контролировать такие эмоции, как гордость или пренебрежение, когда какое-то событие или воспоминание из прошлого снова вынырнут в вашей жизни. Вам придется вспомнить, как это – прощать и отпускать, поскольку приходит время порвать с чем-то, что ограничивает вашу эволюцию. Двигайтесь медленно, но продуманно и ваша эволюция пойдет в правильном направлении. Во второй половине недели придет хороший момент, чтобы приступить к работе над давно задуманным творческим проектом.

Водолей

Вы можете начать все заново в отношениях на этой неделе. Вспомните, что раньше помогало вам в делах сердечных. Также отметьте, что в последнее время могло казаться вам изнурительным или нечетким. Сейчас вы можете оценивать окружающий мир с большой проницательностью и самосознанием. Вы знаете, что в жизни нет ничего постоянного, поэтому готовы отпустить исчерпавшие себя отношения. Разговаривайте с другими, читайте книги, смотрите кино – так главные ответы придут к вам.

Рыбы

Вам нужно на этой неделе проявлять как можно больше любви и внимания к себе и только потом думать о других. Вы можете перенастроиться так, чтобы меньше тратить свой ресурс, как делали это раньше. Таким образом, вы сможете заодно отпустить старые обиды и поднять свою уверенность в себе. Подумайте о моментах, когда вы позволяете своему внутреннему критику захватить инициативу. Пора изменить этот шаблон и стать себе самой большой опорой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп Таро на неделю для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.