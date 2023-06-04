Июнь принесет кульминационные моменты: впечатляющий гороскоп для всех знаков.

Июньский гороскоп для каждого знака зодиака предполагает несколько увлекательных кульминационных моментов. Начало лета пройдет под влиянием веселой и радостной энергии Близнецов, что принесет яркие события и перспективные идеи.

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По словам астрологов, июнь фактически начинается двумя мощными соединениями в знаке Тельца. Первый – между счастливым Юпитером и Северным узлом судьбы 1 июня. Этот транзит будет способствовать раскрытию важнейших целей и заставит задуматься о назначении в жизни. Через несколько дней Меркурий выровняется с непредсказуемым Ураном в Тельце, что спровоцирует очень неожиданные события. Аспекты будут особенно сильными в сочетании с яркой полной Луной в Стрельце 3 июня. 11 июня ретроградный Плутон выйдет из Водолея и вернется в Козерога. А ретроградная Венера ознаменует начало историй большой и искренней любви.

Овен

Июнь – месяц любви. Будут яркие эмоции, судьбоносные встречи, важные предложения и чувства. 5 июня романтическая Венера входит на территорию огненного знака Льва. Готовьтесь к действительно сказочному периоду в личной жизни.

Телец

Июнь будет судьбоносным. По словам астрологов, Юпитер и Северный Узел Судьбы соединятся в вашем знаке 1 июня. Это аспект, который встречался в Тельце почти столетие. В вашей жизни наступит действительно кульминационный период.

Близнецы

Лето начнется с активного общения. 11 июня ваша правящая планета Меркурий войдет в ваш знак. Будут важны встречи, переговоры, контакты и предложения. Подготовьтесь к важным проектам.

Рак

Июнь начнется на сладкой ноте. Романтическая Венера принесет гармонию и любовь. Запланируйте небольшой отдых или путешествие с партнером или семьей.

Лев

Июнь будет кульминационным в плане карьеры. Астрологи объясняют это связью между щедрым Юпитером и Северным узлом судьбы. Появятся новые возможности и перспективы. Пора следовать за своими мечтами и достигать поставленных целей.

Дева

У вас появится много энергии для новых начинаний. Запланируйте поездки, переговоры и важные проекты. Лето принесет много новых контактов в вашу профессиональную жизнь.

Весы

В июне вы будете мыслить масштабно. Вас больше интересует погоня за мечтами, а не ежедневная скучная рутина. Все же следует зафиксировать внимание на злободневные проблемы и попытаться вовремя решать поставленные задачи.

Скорпион

Месяц начинается на высокой ноте, с особым выравниванием между щедрым Юпитером и Северным узлом судьбы в вашем секторе отношений. Готовьтесь к переменам в личной жизни. Отношения выйдут на новый этап.

Стрелец

Когда Венера 5 июня попадет в ваш авантюрный девятый дом, вы, вероятно, почувствуете вдохновение рискнуть в любви и поэкспериментировать с новыми вещами. Попытайтесь прислушаться к интуиции и определить, чего вы действительно хотите.

Козерог

В начале лета астрологи советуют следить за своими повседневными делами и рабочими привычками. Вы будете довольны тем, насколько эффективно и качественно вы справляетесь со всеми задачами. Это благоприятный месяц для того, чтобы получить повышение зарплаты или перейти на новую должность.

Водолей

Июнь будет для вас месяцем дружбы и общения. Вы нуждаетесь в поддержке, поэтому не стесняйтесь искренне поговорить о проблемах с родными или друзьями.

Рыбы

Настал кульминационный период для личной трансформации. Изменение образа мышления может открыть новые возможности и скрытые перспективы.

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