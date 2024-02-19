Близнецов ждут награды, а Львам светят болезненные ситуации: гороскоп Таро

Как хорошо начинать неделю, имея подсказку, что именно следует делать в ближайшие дни, чтобы добиваться успеха. И такую подсказку могут дать карты Таро.

Профессиональные тарологи уже сделали расклад на все знаки зодиака и готовы рассказать, что ждет вас. Также сверьтесь с картой недели, которая определяет ее энергетику в целом.

Карта недели: 6 Жезлов

На этой неделе мы все можем рассчитывать на успех. Шестерка Жезлов – карта решительности и чести. Вы не только усердно работали и добились своей цели, но благодаря своим усилиям начинаете получать признание. Примите свой успех, не отмахивайтесь от него и не умаляйте своих заслуг. Это нормально, когда тебя признают за твои достижения, поэтому наслаждайся этим моментом.

Овен: 7 Жезлов

Карта призывает вас стоять на своем этой неделе. Сейчас вы ощущаете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Вам может естественно захотеться отступить перед вызовом на вашем пути. Однако очень важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи пройдут, если вы не будете сдаваться. Используйте свою смелость и внутреннюю силу, чтобы наконец преодолеть все препятствия.

Телец: Рыцарь Пентаклей

Вы витали в облаках в последнее время? Рыцарь Пентаклей призывает вас вернуться на землю и приложить усилия к реализации своих идей на этой неделе. Возможно вы сейчас слишком много обсуждаете разные темы и мало действуете. Отложите свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. Независимо от вашей ситуации, вам рекомендуется составить план действий или соблюдать распорядок дня, поскольку прогресса лучше всего достичь с помощью дисциплины.

Близнецы: Императрица

На этой неделе судьба осыпает вас подарками. Но постарайтесь замедлиться в увлекательном безумном темпе жизни и подключиться к своим чувствам. Ешьте вкусную еду, наслаждайтесь красотой мира. Заземляя себя таким образом, вы открываете себя для баланса и гармонии. Будьте благодарны за все хорошее.

Рак: Мир

Ваша задача на неделю – создать больше баланса в вашей жизни. Карта Мир побуждает вас внимательно взглянуть на каждую сферу вашего существования – эмоциональную, физическую, умственную и духовную. Вам не хватало гармонии в одной из этих областей? Если да, то вам советуют не только выяснить, как добиться этого баланса, но и узнать, как его поддерживать.

Лев: 8 Кубков

Осознайте, какие ситуации или отношения приносят вам разочарование, и отделите себя от них. Разрыв может быть болезненным, тем более что вы посвятили этому так много времени и энергии. Но, скорее всего, эти ситуации или отношения являются именно тем, что не дает вам двигаться дальше. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, какой могла бы быть ситуация, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какой она есть. Может, сейчас и будет больно, зато в перспективе все заметно наладится.

Дева: 8 Пентаклей

Найдите хорошее применение своим творческим талантам и усердно над ними поработайте. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше другие будут обращать внимание на то, что вы делаете и тем больше вдохновляться вами. Не скрывая себя и свои достижения, вы даете другим возможность признать ваши уникальные способности. Это может стать мотивацией, необходимой для продолжения создания вещей, которыми вы действительно гордитесь.

Весы: Королева Мечей

Будьте готовы сесть на свой трон на этой неделе. Королева Мечей невероятно проницательна, она олицетворяет интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают не обращать внимания на шум эмоций и посторонние мысли. Вероятно, вам придется принять какое-нибудь важное решение сейчас или в ближайшем будущем, и эта карта является напоминанием о том, что вам следует полагаться на свою логику и учитывать все факты, прежде чем действовать. У вас богатый опыт и мудрость, обязательно используйте их.

Скорпион: 5 Жезлов

Может показаться, что на этой неделе вы не можете выбраться из конфликтов. Ваша карта указывает, что вы пытались добиться какой-то цели, но столкнулись с препятствиями. Возможно, вы чувствуете, что вашу точку зрения отрицают, или вам тяжело работать с определенным человеком. В любом случае, постарайтесь сейчас прислушиваться к мнению других. Может выясниться, что то, что вы сначала считали сокрушительной критикой, на самом деле является конструктивной обратной связью, которая поможет вам в долгосрочной перспективе.

Стрелец: Король Мечей

Ваш разум – ваш самый большой актив на этой неделе. Король Мечей призывает вас использовать собственную логику и интеллект, чтобы ориентироваться в жизненной ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно докопаетесь до сути дела. А это возможно только если вы проявите настоящую беспристрастность. Смотрите на мир ясным взглядом, и вы увидите путь.

Козерог: 5 Кубков

В последнее время вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, очень реальна и вы не должны ее игнорировать, оставаться в этом режиме навсегда — это не выход. Если вы сосредоточитесь на своих предполагаемых неудачах или ошибках, вы не сможете увидеть положительные вещи, находящиеся прямо перед вами, и отправиться вперед. Надежда есть, и на этой неделе важно ее почувствовать и переключить на нее все свое внимание.

Водолей: 4 Кубков

Четверка Кубков сигнализирует о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенно и стремитесь к каким-то изменениям в своей жизни. Возможно, вам не дает покоя чей-то успех и вы стремитесь к тому, что не является частью вашей жизни. Возможно также, что вы чувствуете себя немотивированным в нынешних обстоятельствах. Стремиться к чему-то приятно и важно, но за этим стремлением легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь устранить первопричину этих чувств. Действительно ли трава у соседа зеленее или вам просто нужно потратить время на полив собственного газона?

Рыбы: 10 Жезлов

Было ли у вас в последнее время ощущение, что вы свалили на свои плечи всю тяжесть мира? Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своей цели, и теперь вам важно попросить о помощи или отказаться от части обязанностей. Это может быть непросто, ведь ваша гордость мешает признавать такое. Однако вы достигли точки, когда ваша способность достичь цели в целом поставлена под угрозу. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите о помощи на этой неделе.

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