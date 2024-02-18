Три знака станут неудачниками месяца: гороскоп на март

Весна – период обновлений и надежд, но астрологи не очень радуют прогнозами. По крайней мере, для трех знаков зодиака март принесет трудности и испытания. Причина в том, что в Водолее сходятся четыре планеты: Меркурий, Венера, Марс и Сатурн, так что придется решать сложные проблемы и принимать судьбоносные решения.

При этом астрологи говорят, что транзит Урана и Юпитера в Рыбах повлияет на знаки воды и земли, а особенно осмотрительными следует быть Тельцам, Ракам и Стрельцам. Начало весны станет периодом глубинных трансформаций и переосмысления ценностей.

Телец

В ближайший месяц карьерные перспективы будут довольно печальными. Придется упорно работать, возможно, даже сверхурочно, но при этом вряд ли вы получите достойное денежное вознаграждение. Удачи ожидать не стоит.

Начало весны будет стрессовым из-за повышенной нагрузки. Переговоры, которые должны принести прибыль и перспективы, окажутся напрасными. Следует обсудить планы на будущее со своим руководителем. Поездки по работе могут быть полезны, но препятствий не миновать.

Личные отношения тоже будут очень напряженными. Попытайтесь восстановить гармонию и мир в вашей семье, несмотря на разногласия и споры. Если у вас есть семейный бизнес, будьте внимательны – есть риск возникновения юридических трудностей.

Рак

Ваши финансовые перспективы в начале весны будут не слишком обнадеживающими. Особенно сложным этот период будет для представителей сферы торговли. Вы будете прилагать много усилий, чтобы добиться своих целей, но, к сожалению, вам не повезет.

В марте не следует начинать новые проекты, открывать собственный бизнес или рисковать с инвестициями. Соискатели образования также должны быть очень внимательны – высокая конкуренция может сыграть злую шутку.

Весна принесет и некоторые трудности и в личной жизни. Вероятны недоразумения с партнером и проблемы с детьми. Очень важно уменьшить стресс, сосредоточиться на здоровье и как можно быстрее обращаться к врачу.

Стрелец

В марте возникнут проблемы в личной жизни. Новые знакомые могут предать ваше доверие. В семье ситуация будет также нестабильной, придется проявить выдержку.

Этот месяц может быть сложным для тех, кто устроился на новую работу. Будет ощущаться нехватка опыта и взаимодействия с коллегами. Старайтесь быть пунктуальными. Вы можете произвести неизгладимое впечатление на окружающих и стать примером для подражания, если сможете предложить новую интересную стратегию.

Кроме того, путешествия не оправдают ожиданий, хотя вы можете извлечь определенную пользу от смены обстановки. В итоге следует полагаться только на собственные возможности.

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