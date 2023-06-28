Близнецов ждет прибыль, а Козерогов любовь: прогноз астрологов на июль

Астрологическое лето набирает обороты и в воздухе витают амбиции, поскольку июль вот-вот начнется с полнолуния в Козероге (3 числа). Все мы сосредоточены сейчас на своих достижениях в работе и Марс в Деве скоро даст нам новое оружие для этого в виде стратегий продвижения. Также привыкайте к своей растущей чувствительности, поскольку новолуние 17 июля в Раке вызывает взрыв ваших глубочайших чувств. А ретроградная Венера с 22 июля обещает переоценку ценностей и склонность к импульсивным покупкам.

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Астрологи расшифровали, что эти транзиты значат для каждого из знаков зодиака. Узнайте, что звезды обещают в июле именно вам.

Овен

Заслуженная похвала поможет вам сохранить мотивацию в достижении ваших карьерных целей. Но не торопитесь и будьте осторожны в своей работе. Вы уже поразили всех скоростью своих действий – пора усовершенствовать свои навыки и точность. Отвлекайтесь от работы с помощью свиданий. Делитесь своими чувствами с открытым сердцем. Также вы можете получить неожиданное сообщение от бывшей любви. Или даже сюрприз-визит.

Телец

Подходите к свиданиям с осторожностью и убедитесь, что ваши границы и ожидания понятны партнеру с самого начала. Так вы избежите принятия неправильных решений в любви и жизни. Поэтому говорите от всего сердца. Сопротивляйтесь своему внутреннему критику и помните, что вы и ваш партнер играете за одну команду. Когда солнце перейдет во Льва 22 июля, вы почувствуете большую уверенность. Воспользуйтесь ею, чтобы проверить, насколько вы верны своим ценностям.

Близнецы

Ваша тяжелая работа окупается щедрым финансовым вознаграждением. Все, что вы инвестировали в себя раньше, приносит свои плоды. Продолжайте играть вдолгую. Это наполнит вас уверенностью, оптимизмом и вдохновит перспективой успеха. Вторую половину июля посвятите восстановлению самооценки, будьте добрее к себе и другим. Не зацикливайтесь на ошибках и недостатках и замечайте, когда вы начинаете критиковать других, а не помогать им.

Рак

Углубляйте свою приверженность вашему близкому человеку и это заставит вас чувствовать себя цельной и уверенной личностью. Отдайтесь любви полностью. Направляйте энергию в поддержку нынешних отношений и дружбы, не теряя при этом чувства независимости. По мере укрепления ваших связей окрепнет и ваша индивидуальность. Это позволит вам преодолеть свои страхи и неуверенность. Отнеситесь серьезно к чувствам, которые вы игнорировали, но не упрекайте себя из-за этого.

Лев

Будьте методичны в том, как вы обращаетесь со своими финансами. Тщательно проанализируйте привычки в этой сфере и вы найдете способы улучшить свои навыки составления бюджета. Это укрепит ваше чувство самоуважения. Когда Меркурий перейдет в ваш знак зодиака 22 июля, вам станет проще выражать себя. Вы будете чувствовать себя собственной лучшей версией. Станьте номером один в своей жизни, чтобы развивать любовь и принятие своего "я".

Дева

Кто-то, с кем вы случайно встречались, собирается либо расстаться с вами, либо наоборот – перейти на более высокий уровень преданности в отношениях. Вы также можете завершить проект, над которым усердно работали, пережив при этом момент настоящего триумфа. Ваша тяжелая работа достойна похвалы, но вы не должны забывать, как важно заботиться о своем психическом и эмоциональном благополучии. Если вы почувствуете глубокую неуверенность, расскажите о ней людям, которым вы доверяете. Они окажут вам поддержку.

Весы

По мере того, как ваша социальная жизнь набирает обороты, возле вас будет сплачиваться все больше друзей и знакомых, разделяющих ваши увлечения и интересы. Будьте настоящими и используйте общие темы, чтобы начать разговор. Вскоре вы почувствуете, что ваш круг поддержки гораздо шире, чем вам казалось раньше. Карьерный рост находится для вас в пределах досягаемости, но вы должны развивать свою психологическую устойчивость, чтобы быть готовыми к критике.

Скорпион

Не забывайте о важности сотрудничества, когда беретесь воплощать свои мечты. Не забывайте, что смысл в том, чтобы помогать людям подниматься вместе на вершину, а не рассматривать всех как своих конкурентов. Именно такое отношение даст вам блестящую репутацию – люди захотят, чтобы вы делились с ними своим опытом. Но не гонитесь за признанием. Вы получите его и так. Прислушивайтесь к тому, чего желает ваше сердце.

Стрелец

Эволюция ваших духовных убеждений и ценностей заставит вас стремиться к изучению новых перспектив. Вы будете одновременно и учеником, и учителем – сможете передавать знания, при этом не позиционируя себя как человека, знающего о предмете все. Ближе к концу месяца ваше осознание собственных чувств, негативно влияющих на самооценку, углубится. Каждый день говорите себе, что вам не нужно заслуживать ощущения радости – вы достойны его и так.

Козерог

В этом месяце появятся возможности установления новых романтических связей или серьезного делового партнерства. Однако вы должны быть готовы просить то, что вам нужно от других. Откройтесь и позвольте себе быть уязвимыми. Вам не нужно бояться интенсивности своих сокровенных чувств. Лучше примите их. Также отважтесь на уверенные финансовые решения – они побуждают вас четче видеть будущее и планировать путешествия, обучение и расширение.

Водолей

Начало месяца станет для вас моментом исцеления, ведь вам захочется позаботиться о своем психическом здоровье и самосовершенствовании. Посмотрите, как далеко вы продвинулись, сколько внутренних сражений выиграли. Вторая половина месяца будет для вас романтичной. Вы сможете углубить интимную связь между вами и вашим партнером. Покажите своим близким, как сильно вы их цените, и не делайте резких выводов, пересматривая свои потребности. Не избегайте честных разговоров и не сравнивайте свои нынешние отношения с вашими прошлыми связями.

Рыбы

Ваши желания так близки к материализации. И это чувство наполнит вас приятным волнением и заставит продолжать упорно работать. Вы будете яркой звездой на своем рабочем месте и человеком, на которого другие смотрят как источник вдохновения. Однако вы должны признать более глубокие страхи, заставившие вас ошибочно считать, что вы должны что-то доказывать другим на каждом шагу. Вместе с тем, воинственный Марс сильно повлияет на ваши личные отношения. Избегайте ссор с вашими близкими, особенно попыток соперничать с ними в чем-то.

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