Близнецов ждет новое знакомство, а Скорпиона — слава: гороскоп до 19 августа

Звездная точка Венеры, пик которой приходится на 13 августа, — это когда Солнце и ретроградная Венера встречаются в уверенном Леве. В этот день происходит возрождение венерианской энергии, что может принести момент ясности в областях, связанных с любовью, деньгами и красотой. Это будет начало нового восьмилетнего цикла и хороший случай составить на него планы. Также новолуние 16 августа, которое тоже произойдет в знаке Льва, будет побуждать двигаться к жизни, которой мы хотим жить. Следуйте за своим огнем, чувствуйте, что вдохновляет и заряжает вас больше всего.

Видео дня

Астрологи проанализировали, что несут эти дни представителям для всех знаков зодиака. И вот их прогноз.

Овен

Новый цикл начинается, чтобы дать вам возможность поделиться своим настоящим голосом и страстным творчеством. Расслабьтесь и полностью отдайтесь своему порыву.

Телец

Ваше сердце очень мудро, не бойтесь ему больше доверять. Попытайтесь поделиться собственной уязвимостью с близкими и позвольте им поддержать ваше эмоциональное исцеление.

Близнецы

Выставляйте напоказ свой шарм и харизму и рассказывайте о своих увлечениях. Новая связь может войти в вашу жизнь через социальные мероприятия.

Рак

Перепишите текущую историю с помощью денег и ресурсов. Держитесь за то, что дает вам наибольшее вдохновение, а остальное оставьте в стороне.

Лев

Теперь вы лучше, чем когда-либо прежде, осознаете свое истинное "я". Освободите внутреннюю энергию короля/королевы и будьте готовы начать новую жизнь.

Дева

Одна дверь у вас закрывается, а другая открывается – это перелом эпох. Осознайте, от чего вы готовы отказаться, отправляясь в новое путешествие.

Весы

Поразмышляйте над афоризмом: "Если твоя мечта не пугает тебя, значит, она недостаточно велика". Что бы вы ни стремились создать в будущем, начинайте действовать прямо сейчас.

Скорпион

Слава и успех по праву принадлежат вам – смело заявляйте об этом. Сейчас внутри вас горит огонь, вдохновляющий вас строить свою карьеру или творить собственное наследие.

Стрелец

Ваша жажда познания мира подобна льву, которого невозможно приручить. Когда возникают препятствия, дайте вашей искренней страсти быть указателем.

Козерог

Вы можете начать новую глубокую эмоциональную связь. Подумайте о том, к насколько интимному и откровенному общению с другими стремится ваше сердце.

Водолей

Вас интересуют партнерские отношения, на которые вы можете опереться. Отпустите свои страхи и попытайтесь построить их, это может дать вам ресурс для восстановления сил.

Рыбы

Ваши дары, навыки и таланты нужны людям, и ими нужно делиться. Будьте смелыми и приносите пользу, даже если ничего не получите взамен.

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