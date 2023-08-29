Ваши доходы и любовь под угрозой: кому ретроградный Уран может принести беду

Ретроград – всегда период трудностей и задержек. Это время следует посвятить размышлениям и глубинным трансформациям, которые могут проложить путь к прекрасным откровениям.

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Ретроградный Уран в Тельце окажет влияние на каждый знак зодиака, начиная с 28 августа. Все может измениться в мгновение ока, ведь в астрологии Уран является планетой бунтарства и инноваций. Ретроград будет непредсказуемым и приведет к внезапным осознаниям. Поскольку Телец – земной знак, ретроградные изменения будут касаться финансовой сферы.

Овен

Ретроград состоится в вашем втором доме денег. Вам следует более внимательно оценивать финансовые риски и избегать непроверенных инвестиций. Прежде чем планировать серьезные расходы, попытайтесь понять, что вы хотите получить от этой покупки.

Телец

Ретроградный Уран заставит вас переосмыслить свои ценности и жизненную философию. Прислушайтесь к своим желаниям и отпустите прошлое, которое мешает вам двигаться к цели. Это даст вам возможность взглянуть на ситуацию с другой точки зрения.

Близнецы

Единственное, чего вы сейчас хотите – это стабильности. Вы не стремитесь вносить никаких изменений в свою жизнь, потому что боитесь неизвестного. Однако во время ретрограда изменения неизбежны. Астрологи советуют быть более открытыми и сделать необходимые шаги для личностного роста. Уран будет ретроградным в вашем 12 доме духовности и знаний.

Рак

Для вас ретроград будет достаточно хорошим периодом. Будьте открыты для общения с людьми, которых вы раньше никогда не считали друзьями. Новые знакомства и тесные связи могут помочь вам быстрее двигаться по пути к успеху.

Лев

Вы уверенно шли к своей цели в карьере, однако период ретрограда заставит замедлиться и задуматься. Вероятно, вы почувствуете сильное разочарование, особенно, если ваша самооценка сейчас зависит от определенного уровня успеха и материального достатка. Профессиональный рост требует времени. Просто не торопитесь и дайте себе возможность отдохнуть.

Дева

Это отличное время, чтобы просмотреть свою систему ценностей и расширить кругозор. Попытайтесь записаться на лекции или курсы и начать интересное обучение. Уран будет ретроградным в вашем девятом доме мудрости, философии и путешествий.

Весы

Прекрасная новость – вас ждут неожиданные деньги. Ретроградный Уран повлияет на ваш восьмой дом поступлений и инвестиций. Вы наконец-то получите вознаграждение, которого так долго ждали. Позвольте себе наслаждаться жизнью, однако избегайте импульсивных трат.

Скорпион

Ваша личная жизнь в последнее время была крайне непостоянной. Ретроградный Уран поможет замедлиться и отдохнуть от бурных отношений. Старайтесь избегать споров и не слишком импульсивно реагировать на слова партнера.

Стрелец

Вы с головой погрузитесь в работу, поскольку Уран будет ретроградить в вашем шестом доме дел и ежедневной рутины. Пора опробовать новые методы работы, которые позволят вам более рационально управлять своим временем. Попытайтесь придерживаться расписания, чтобы иметь душевный покой и создать для себя лучший распорядок дня. Это принесет вам больше пользы. Вам необходима стабильность.

Козерог

Уран будет ретроградировать в вашем пятом доме творчества и удовольствия. Позвольте себе отвлечься от ежедневной рутины и прислушаться к своей интуиции. Почувствовав невероятное вдохновение, не игнорируйте его, а начинайте творить. Импульсивность принесет вам неожиданные и отличные сюрпризы, но нужно быть готовым пойти на определенный риск.

Водолей

Вам нужно найти сопротивление, иначе тревоги и потрясения не дадут вам крепко устоять на ногах. Ретроград состоится в вашем четвертом доме семьи и уюта. Хотя семья может не соглашаться с вашими взглядами, они поддержат вас в новых начинаниях.

Рыбы

Уран будет ретроградным в вашем третьем доме, отвечающим за коммуникацию и общение. Не бойтесь высказать свое мнение. Пора твердо и правдиво говорить о том, что вы думаете и во что верите, даже если это отдаляет вас от людей, которые этого не понимают.

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