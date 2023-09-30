Близнецам следует остерегаться кармы, а Девам – заняться спортом: гороскоп для всех знаков на 30 сентября.

Последний день сентября позволит некоторым знакам завершить важный этап в жизни. Октябрь станет новой главой, которая принесет много радостных моментов.

Сезон Весов наполнит положительной энергией и будет побуждать к реализации интересных проектов. Астрологи прочат счастливые встречи, удачные переговоры, романтические свидания и карьерные перспективы.

Овен

В любовных делах могут возникнуть неопределенности и усложнения. Проявите инициативу и решайте эти проблемы на опережение. Вы можете получить обнадеживающие новости от наставников или руководителей. Оставайтесь преданными своим ценностям, и вы добьетесь значительного прогресса в новых начинаниях.

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Ваш счастливый цвет – фиолетовый

Ваше счастливое число 28.

Телец

Избегайте споров, в противном случае вы попадете в сложную ситуацию. Проведите немного времени на открытом воздухе, чтобы оздоровиться. Важно не принимать импульсивные решения и избегать ненужных затрат.

Ваш счастливый цвет – пурпурный.

Ваше счастливое число 23.

Близнецы

Сегодня вы можете полностью ощутить на себе эффект кармы. Избегайте обманов, споров и других злоупотреблений. Финансовые дела будут вызывать беспокойство и могут даже привести к стрессу, поэтому будьте осторожны в этом отношении.

Ваш счастливый цвет – кремовый.

Ваше счастливое число – 15.

Рак

Желательно воздержаться от любых финансовых операций, поскольку сегодняшний день может оказаться не самым благоприятным для этого. Ваш острый ум и способности помогут добиться важной цели. Примите новые возможности, но не уходите на необдуманный риск.

Ваш счастливый цвет – бронзовый.

Ваше счастливое число 5.

Лев

Внешний вид обманчив – имейте это в виду при знакомствах с новыми людьми. Уделите достаточно времени своему партнеру, чтобы сохранить крепкую связь. Внимательно следите за тратами, поскольку неожиданные потребности могут нарушить вашу финансовую стабильность.

Ваш счастливый цвет – голубой.

Ваше счастливое число – 45.

Дева

Если вы думали попробовать что-то новое, воспользуйтесь случаем, поскольку удача, похоже, на вашей стороне. Помните, судьба благосклонна к смелым. В финансовом плане вы можете обратиться за помощью к родственнику или близкому другу.

Ваш счастливый цвет – голубой.

Ваше счастливое число – 35.

Весы

Хороший день для знакомств и рабочих переговоров. Старайтесь быть искренними и дружелюбными. Избегайте эмоциональной привязанности к коллегам, иначе вы окажетесь в невыгодном положении.

Ваш счастливый цвет – черный.

Ваше счастливое число 7.

Скорпион

Это будет достаточно напряженный день для вас. Придется решать срочные задачи в последнюю минуту. Вам может не хватать времени на семью. В целом, это трудный день, требующий много выносливости.

Ваш счастливый цвет – светло-зеленый.

Ваше счастливое число 17.

Стрелец

Разговоры, особенно с кем-то важным, могут углубиться в более глубокие сферы. Убедитесь, что ваши конфиденциальные документы находятся в безопасности. В профессиональной жизни ситуация меняется в вашу пользу.

Ваш счастливый цвет – горчичный.

Ваше счастливое число 23.

Козерог

Сегодняшний день сулит гармоничную связь с партнером. Благоприятное время для того, чтобы решить долгосрочные дела, отложенные "на потом". Следует завершить важные проекты вовремя, чтобы не потерять прибыль.

Ваш счастливый цвет – темно-синий.

Ваше счастливое число – 35.

Водолей

Сегодняшний день предвещает новое начало, шанс усовершенствовать свою личность. Владельцы бизнеса могут подумать о расширении своих предприятий и потенциальном увеличении доходов. Планирование семейного путешествия не будет финансово обременительным, приступайте к организации.

Ваш счастливый цвет – коралловый.

Ваше счастливое число 31.

Рыбы

Баланс между личной и профессиональной жизнью принесет вам счастье и спокойствие. Будьте осторожны с расходами, избегайте бесполезных покупок. Здоровье будет стабильным, но при малейших симптомах болезни сразу обращайтесь к врачу.

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