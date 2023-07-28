Август будет крахом для трех знаков зодиака: кому придется переступить через гордость

Последний месяц лета будет удачным не для всех. Некоторым знакам придется столкнуться с крахом надежд и приготовиться к испытаниям и вызовам.

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По словам астрологов, Тельцам, Девам и Скорпионам будет трудно переступить через свою гордость. Август принесет много ссор и недоразумений, что приведет к резкому ухудшению отношений с близкими. Важно уметь признавать свои ошибки и прислушиваться к потребностям партнера.

Дева

В августе вы решите плыть против течения. Мятежные настроения приведут к спорам. Ваши талантливые и прогрессивные (с вашей точки зрения) идеи не найдут ни поддержки, ни одобрения в коллективе. Вас это начнет раздражать. Будет казаться, что абсолютно все против вас.

Однако будьте осторожны, ведь претензии и нападки на других к добру не приведут. Попав в сложную ситуацию, вы будете стремиться одержать победу любой ценой. Вам трудно признать, что вы не правы, даже если вы это знаете. Астрологи советуют быть толерантными к другим и уважать их точку зрения. Попытайтесь отойти от нескончаемых споров и провести время в одиночестве. За фасадом самоуверенности может скрываться внутренняя незащищенность.

Скорпион

Вы знаете свои сильные стороны и умеете эффективно их использовать. Вы считаете себя настоящим гением переговоров. Однако есть один нюанс – иногда вы склонны себя переоценивать.

Это может привести к конфликту в команде, поскольку вы очень нетерпимы к альтернативным идеям. Но чтобы расширить свой кругозор, вам может понадобиться чужое мнение. Обычно гордость не позволяет вам признать, что вы не правы. Эта гордость только изолирует вас. Окружение считает вас холодным и слишком самоуверенным. Принимая во внимание мнения других, вы можете открыть новые пути решения проблем.

Телец

Вы любите состязание. Вы полностью согласны с утверждением, что в спорах рождается истина. Чем сложнее предмет дискуссии, тем интереснее он для вас. Ваши природные амбиции заставляют вас снова и снова достигать максимальной производительности.

Однако не пытайтесь слишком изолироваться от коллектива. Иногда успеха можно добиться быстрее, работая в команде, а не наедине. Из-за вашей гордости вы часто пытаетесь избежать ответственности за свои действия.

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