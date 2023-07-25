Любовь сама вас найдет: Гороскоп Таро на неделю для всех знаков

Карты Таро могут пролить свет на ситуации, о которых вы хотите больше узнать. Их можно использовать, чтобы связаться со своими духовными руководителями или принять важное решение.

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Прогноз Таро нужно воспринимать как шанс посмотреть на что-нибудь под другим углом или обратить внимание на возможность, которая улучшит вашу жизнь. Астрологи составили гороскоп, который поможет встретить свою любовь и справиться с проблемами.

Овен

На этой неделе вам лучше мудро выбирать сражения и соперников. Ваша карта Пятерка Мечей символизирует, что в этот момент назревает конфликт в вашей жизни. У вас может возникнуть желание выиграть спор любым способом, но задумайтесь, какую цену вы можете за это заплатить. Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать что-то человеку, который на самом деле вам дорог.

Телец

Если вы ожидали знака от Вселенной, то это он. Карта Туз Жезлов символизирует начало и потенциал работы. Возможно, вы найдете новую работу или вам предложат разработать новый проект, который вы давно хотели реализовать. Не нужно делать огромные прыжки вперед, даже маленькие шаги приведут вас к успеху.

Близнецы

Карта Пятерка Пентаклей подтверждает, что в последнее время у вас были трудные времена. Проблемы на работе оказывают негативное влияние на вас. Вы несете сейчас эмоциональное и духовное бремя, которое тянет вас вниз. Не несите на себе такой вес, попросите помощи у друзей или семьи. Помните, что тяжелые периоды проходят легче, когда есть поддержка от близких.

Рак

На этой неделе ваш разум – это ваша самая белая ценность. Вы можете столкнуться с важным решением. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в ситуации, не позволяйте эмоциям охватить вас.

Лев

Паж Жезлов показывает, что на этой неделе вам нужно освободить свой дух. Иногда легко застрять в рутине и не выходить из своей зоны комфорта. Однако, у вас в жизни есть еще много интересного, что стоит исследовать. Идите к своей цели, ваше пристрастие и энтузиазм поможет в этом.

Дева

Карта Шесть Чашек показывает, как прошлое влияет на настоящее. На этой неделе у вас будет возможность проверить, привязаны ли вы к своему прошлому. Вы можете легко застрять в прошлом, если не будете осторожны. Не позволяйте ностальгии или воспоминаниям мешать вам продвигаться вперед и развиваться.

Весы

На этой неделе Весы могут начать новое дело. Иерофант – это карта, представляющая системы верований и традиций. Возможно, вы почувствовали себя потерянным и нуждаетесь в руководителе, который подскажет, что делать. Если вы думали завести новые знакомства, то сейчас самое время. Пребывание в окружении людей, мыслящих так, как вы, заполнят вашу пустоту.

Скорпион

Карта Королева Жезлов показывает, что на этой неделе вы будете наполнены энергией и силами, остальные обязательно обратят на это внимание. Это идеальное время, чтобы проявить себя, общаться с людьми и найти единомышленников.

Козерог

Двойка Мечей указывает на то, что в это время вы можете ощущать нерешительность. Вы неуверенные в том, что делать дальше и откладываете решение важного вопроса. Вместо того чтобы думать о последствиях неправильных решений, лучше подумайте о том, что произойдет, если вы вообще ничего не сделаете. Бездействие может привести к серьезным проблемам.

Водолей

Сейчас у вас есть безграничные возможности. Трое Жезлов показывает, что у вас будет множество возможностей, которые помогут расширить свой кругозор. Посмотрите за пределы текущих обстоятельств и подумайте о своем будущем. Сейчас не время думать о мелочах, ваш потенциал безграничный, поэтому воспользуйтесь им.

Рыбы

На этой неделе отдыхайте, размышляйте и восстанавливайтесь. Возможно, вы недавно потеряли работу, разорвали отношения или у вас проблемы с деньгами. Это отняло у вас много сил и теперь вы чувствуете себя истощенным. Найдите время для восстановления сил и заряда.

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