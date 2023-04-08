Активный отдых или продолжение работы: гороскоп на выходные 8-9 апреля для всех знаков зодиака

Овны на выходных займутся активным отдыхом, их ждет много ярких впечатлений. Козерогам придется поработать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 8-9 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете очень активны, хочется двигаться, куда-то бежать, вести активный образ жизни, встречаться с друзьями, участвовать в соревнованиях и разных командных видах спорта. Впрочем, это может принимать формы работы на даче или участия в уборке.

Телец

Дайте себе немного времени на отдых. Даже если у вас запланировано много разных неотложных дел, сил на все это у вас не будет, поэтому лучше забросить все и отлежаться хотя бы пару дней. Ведь впереди еще много разных свершений.

Близнецы

Очень активные выходные впереди, у вас здесь могут быть и встречи, и выступления-концерты, и спектакли и другие культурные мероприятия, к тому же по хозяйству нужно будет управиться, еще и подготовиться к следующей неделе.

Рак

Будете много двигаться и работать, причем нагрузку будете давать на все виды мышц и все системы. То есть и физической работы будет хватать, и интеллектуальной, впрочем, все это будет больше касаться работы по дому.

Лев

Придется отвести немного времени на всеобщее благо, поработать, но большую часть выходных все же будете заниматься частными делами, наводить порядок дома, выбрасывать лишнее и все же отдыхать после таких напряженных выходных.

Дева

Вам придется быть очень убедительными и красноречивыми, ведь нужно склонить на свою сторону очень важных людей. Поэтому вы и прилагаете все усилия, включаете все свое очарование для того, чтобы за вами последовали.

Весы

Будет казаться, что все внимание будет обращено на вас, вы выступаете главным действующим лицом, организатором и руководителем всех процессов, который должен решить все проблемы и позаботиться о окружающих вас людях.

Скорпион

Отдых в эти дни может быть очень шикарным, вы полностью отдаетесь релаксу, можете заняться разными профилактическими и косметологическими процедурами, на которых сейчас не стоит экономить.

Стрелец

Хотите быстрой смены впечатлений, сидеть дома не очень хочется, манят дороги и новые обстоятельства, поэтому все выходные вы будете где-то бегать, что-то делать, знакомиться с новыми людьми и встречаться с давними друзьями.

Козерог

Вам предложат немного поработать, хотя у вас в эти выходные были совсем другие намерения. Но от того. согласитесь вы или нет, будет зависеть и ваше будущее, ведь руководство рассчитывает на вашу лояльность, трудолюбие и жертвенность.

Водолей

В эти выходные вы начинаете подготовку к реализации новых замыслов, которые могут значительно улучшить ваше финансовое состояние. И все идет к тому, что ваши новые идеи принесут вам новые деньги, стоит только поверить в себя и попробовать.

Рыбы

Весенний воздух влияет на вас достаточно сильно, ваше сердце раскрывается навстречу чувствам, романтика начинает играть большую роль и занимает все ваши помыслы. Даже длительные отношения могут заиграть новыми красками, и вы снова влюбляетесь.

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