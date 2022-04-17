2022 год станет самым трудным для трех знаков зодиака: их будут преследовать неприятности

2022 год окажется очень сложным для трех представителей зодиакального круга – неприятности будут преследовать их до конца года. Грозит не только потеря денег, но и конфликты с близкими и родными.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, этим знакам зодиака нужно будет проявить мужество и стойкость во время невзгод, чтобы не впасть в депрессию.

Лев

Уроженцы этого знака, которые отличаются храбростью и стремятся во всем быть лидерами, больше всего пострадают в 2022 году. Им придется выйти из зоны комфорта и бороться с трудностями, но это приведет к осознанию того, что нужно вкладывать деньги в свои знания.

Видео дня

Удача покинет Львов до конца года – в их жизни все будет идти не так, как планировалось. Проблемы будут как в карьере, что сулит финансовыми потерями, так и в отношениях. Особенно опасный период – конец августа, Львы могут потерять деньги и влезть в долги. Им нужно проявить терпение и не торопиться с принятием решений.

Скорпион

Скорпионам в 2022 году придется столкнуться с суровой реальностью, ведь уроженцы знака раньше витали в облаках и строили планы на будущее. Теперь им придется кардинально изменить все – не исключено что уроженцам знака придется сменить место жительства.

Данный знак будет находиться под влиянием ретроградного Меркурия, что грозит большими конфликтами в семье. Скорпионы будут чувствовать себя уставшими и измотанными, до конца года у них будут проблемы с финансами. Худшее время для уроженцев этого знака – с 29 апреля по 8 октября, их будут буквально преследовать неудачи.

Водолей

2022 год не будет удачным для Водолеев, которые отличаются бунтарским характером. Уроженцам знака будет казаться, что весь мир против них – дела будут идти плохо, а финансовые потери постоянно портить настроение.

Ретроградный Меркурий также окажет мощное негативное влияние на этот знак Зодиака – астрологи советуют Водолеям не концентрироваться на неприятностях, а думать о будущем. Уроженцев знака ждут конфликты на работе и с родными, а также мелкие бытовые проблемы. Водолеям стоит чаще прислушиваться к своей интуиции, чтобы избежать хоть каких-то неприятностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.