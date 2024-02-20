20 февраля станет днем прорыва для трех знаков: кого ждут перемены. Гороскоп

Иметь подсказки, которые оградят от ошибок хотя бы на день – мечта едва ли не каждого человека. И такие подсказки может дать астрологический прогноз.

Астрологи уже прочитали небесную карту на 20 февраля и рассказали, что ждет все знаки зодиака. У троих впереди настоящий прорыв. Узнайте, есть ли среди счастливчиков вы.

Овен

К сожалению, то, чему судьба разрушиться, не спасешь. Так бывает. Не унывайте, а начинайте готовиться к чему-то совершенно новому. Не бойтесь этого – это будут положительные перемены. Сегодня подумайте о прекращении отношений с людьми, которые больше ничего не добавляют в вашу жизнь. Это освободит вас и откроет вам новый жизненный опыт.

Телец

Сегодня вы почувствуете расположение многих людей, чем вы можете воспользоваться для решения, казалось бы, неразрешимых дел или давно назревших проблем. Вы можете рассчитывать на поддержку окружающих, если окажется, что такая помощь вам нужна. Во второй половине дня вам захочется быть веселыми и общительными – не сдерживайте себя в этом.

Близнецы

Сегодня вам придет в голову очень хорошая идея, и вы не захотите ждать, а сразу приступите к ее реализации. И это верно. Ковать лучше именно горячее железо. У вас есть поддержка вашего начальства. Оно также не склонно откладывать что-то хорошее, как ваша идея, на потом. Правильно этим воспользуйтесь.

Рак

Сегодня вам предстоит принять важные решения в любви. Лучше всего, если вы обсудите их вместе со своей второй половинкой. Все будет хорошо. У одиноких Раков есть шанс на довольно пылкий роман. Даже с перспективой перехода в серьезные отношения. Спросите себя, чего вы от них ждете?

Лев

Сегодня вам предстоит провести достаточно сложный разговор с важным для вас человеком. Несмотря на долгий опыт общения, вы чувствуете сожаление и обиду на него. Вам будет нелегко, но вы должны это сделать. Не нужно держать камень за душой. Поговорить нужно, чтобы вы потом не винили себя ни в чем.

Дева

Сегодня кто-то вдохновит вас действовать и творить добро. Вам хочется помогать людям, и день подарит вам такую возможность. Начните с того, что позаботьтесь о делах своей семьи. Ожидайте возможности решить свои финансовые проблемы. Впереди вас ждет успех.

Весы

Будьте внимательны ко всему, что сегодня произойдет в вашей жизни. Возможны ошибки и странные совпадения обстоятельств, которые вы будете принимать за знаки. В течение дня руководствуйтесь своей интуицией. Она всегда предлагает вам самые лучшие решения. И не забывайте о терпении, ведь именно он будет ключом к решению всех дел сегодня.

Скорпион

Постарайтесь сегодня сдерживать свое упрямство и просто слушайте, что скажут другие. Сегодня они будут склонны давать вам действительно ценные советы. Помните, не всегда нужно делать все самому. Иногда можно делегировать работу другим – они справятся. Дайте другим шанс и позвольте себе помочь.

Стрелец

Сегодня вы позаботитесь о делах, которые больше нельзя откладывать. Ваши близкие смогут на вас полагаться в этот день. Старайтесь никого не провоцировать на ссоры, потому что вам это просто не нужно. Лучше запланируйте вечер с друзьями. Вы отлично проведете время и это поднимет вам всем настроение.

Козерог

Сегодня вам удастся решить большую рабочую задачу, о которой другие уже забыли, но вы все время думали о ней. Это вам зачтут на работе как достижение. Вы проявите себя как ответственного и дисциплинированного человека, который очень серьезно относится к профессиональным обязанностям.

Водолей

Вы сегодня будете настроены очень серьезно и не будете склонны делать ничего глупого или просто веселого. Воспользуйтесь этим для рабочих задач. У вас может появиться новая идея, связанная с вашей профессией. Во второй половине дня хорошо назначить семейную встречу для обсуждения важных дел.

Рыбы

Сегодня вы не пожалеете ни сил, ни времени, чтобы помочь кому-то. Вы сделаете это, не задумываясь. Кстати, вы сможете уладить некоторые свои дела. Сегодня хороший день для организации светских встреч и для знакомства с новыми людьми и построения с ними интересных отношений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки и когда в 2024 году обретут свою любовь.

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