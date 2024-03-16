Аромат вас приятно поразит: лайфхак, как избавиться от затхлости на книжных полках

Книги – это источник знаний, мудрости и просто красивый элемент декора. Однако со временем на книжных полках может появиться неприятный запах затхлости, который распространится на весь дом.

Если у вас дома есть книжные полки и периодически бывает повышенная влажность, то вы обязательно рано или поздно столкнетесь с этой проблемой. Поэтому Нouse Digest поделились лайфхаком, который поможет сохранить вашу библиотеку и избавиться от неприятного запаха.

С помощью этого метода можно будет освежить и спасти большинство ваших книг, однако если какие-то из них заметно заплесневели, то с ними следует попрощаться, чтобы не навредить своему здоровью. Споры плесени могут вызывать симптомы простуды, головные боли и аллергию.

Как избавиться от запаха затхлости от книг

Для начала найдите небольшую стеклянную баночку и сделайте в ее крышке несколько отверстий. Затем заполните емкость пищевой содой на половину, добавьте несколько капель любимого эфирного масла и тщательно перемешайте.

Затем плотно закройте банку крышкой и поставьте ее на свою книжную полку.

Пищевая сода – это абсорбент, поглощающий и нейтрализующий сильные запахи. Однако помните, что некоторые эфирные масла, в том числе мятное, цитрусовое и с запахом корицы, являются токсичными и вредными для домашних животных. Поэтому если у вас есть домашние питомцы, используйте другие ароматы или не добавляйте эфирное масло вообще.

Этот прием является отличной альтернативой использованию освежителей воздуха. Кроме того, сода способна маскировать неприятные запахи довольно долго, в отличие от других средств.

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