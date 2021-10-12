Археологи рассказали об уникальных находках на Хортице: меняют представления о скифах. Фото

Скифы, которые жили на Хортице не были кочевниками и хоронили своих покойников иначе. Украинские ученые нашли захоронения, отличающиеся по своему расположению и обустройству от традиционных для данного народа могил.

Исследователи из Национального заповедника "Хортица" (Запорожская область) рассказали Радио Свобода о находках и открытиях, которые они уже сделали во время раскопок древнего скифского поселения на острове Хортица. По их словам, скифы, которые проживали на данной территории, кардинально поменяли представление об образе жизни древнего народа (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Раскопки в данной местности продолжаются уже второй год, хотя захоронение было найдено еще в 90-х годах прошлого столетия. Тогда во время прокладывания коммуникаций, строители наткнулись на ряд древних захоронений и артефактов. Выяснилось, что спрятанное в земле принадлежит скифам, а ряд неожиданных находок эксперты признали уникальными.

Видео дня

В интервью журналистам археологи рассказали, что скифы на этом месте некогда выстроили город и долгое время жили на острове не покидая его. По мнению экспертов, жители данной территории были земледельцами и напрямую подчинялись правящей верхушке скифов-царей. Они же играли важную роль в политической и экономической жизни всех скифских племен, контролируя переправу через реку Днепр.

По словам и.о. генерального директора заповедника Максима Остапенко, жизнь этих скифов описывал в своих трудах Геродот. Он же упоминал об их стационарном образе жизни.

Также скифы Хортицы были хорошими рыболовами, о чем свидетельствуют найденные снасти для рыболовства.

"Это значит у них были лодки и неплохо развитый флот", - отметил Остапенко.

Говоря об отличиях скифов Хортицы, он акцентировал внимание и на их способе захоронения.

"Люди, которые жили вдоль Днепра, хоронили не в высотах, как всегда, это делали кочевники, а хоронили часто своих умерших недалеко от Днепра, от воды. То есть показывали более тесную связь человека с водой, чем степью. Второй момент - они не насыпали курганы, а делали могилы плоскими. В основном они были в форме круга, или же были удлиненные вдоль погребальной ямы, иногда квадратные. Это так называемая культура каменных закладок. И эти закладки очень сильно отличаются по обряду от кургана", - отметил специалист.

По его словам, одной из загадок остается расстановка оружия в найденном захоронении. Остапенко отметил, что скифы всегда клали рядом с покойниками стрелы и колчан. Однако на Хортице археологи обнаружили оружие воткнутое в землю. Цель такого обряда украинским исследователям еще предстоит выяснить.

Украинские ученые предполагают, что обраяды скифов могли меняться в зависимости от того, как они продвигались на Запад.

"Во время пути они ассимилировались с местными племенами и, возможно, перенимали культурные традиции тех народов", - предположил эксперт.

Размышляя о судьбе этого народа, Остапенко предположил, что скифы-земледельцы могли уйти на территорию, которая теперь входит в состав Херсонской области. Там же они основали Малую Скифию. По его словам, древние скифы не исчезли в одно мгновение, а вполне могли ассимилироваться со славянскими племенами.

Известно, что скифские племена жили на территории Украины около полутысячи лет - с 7-го по 2-е ст. до н.э. Одно из поселений находилось на Хортице, где контролировало стратегическую переправу через днепровские пороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Норвегии достали из-под толстого слоя льда пару лыж, которым около 1300 лет.