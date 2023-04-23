Арбузы можно сеять уже в апреле: благоприятные дни

Невозможно представить себе удачное лето без арбуза. Громадный сочный плод радует сладким вкусом и при этом содержит минимум калорий. И уже скоро придет время, когда арбузы пора будет сажать на собственном огороде.

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался в тонкостях высадки этой культуры. А также рассказывает об удачных днях для того, чтобы поместить растение в почву.

Лунный календарь высевания рассады арбузов

Поскольку в землю ростки растения закладывают, когда она прогреется до 18-20 градусов, а такие условия наступают в мае-июне, апрель является хорошим месяцем, чтобы начать проращивать рассаду из семян. Лунный календарь рекомендует благоприятные и неблагоприятные для этого даты:

Благоприятные дни в апреле – 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 30.

Нейтральные дни в апреле – 6, 10, 14, 21.

В мае высевать рассаду или высаживать арбузы в открытый грунт, согласно лунному календарю, лучше в следующие дни:

Благоприятные дни в мае – 2, 3, 12, 23-25.

Нейтральные дни в мае – 1, 5, 19.

Как правильно подготовить семена арбуза

Опытные огородники рекомендуют придерживаться простых шагов по выращиванию арбузов. В таком случае вы получите крепкие всходы и хороший урожай.

Очистка семян. Чтобы отделить остатки мякоти, семена необходимо промыть в теплой воде. Подсушивать такой материал следует на решетке или на бумажных полотенцах.

Правильное хранение. Чтобы семена пережили зиму и не потеряли своих свойств, их нужно хранить в прохладном и сухом месте. В таком случае они не прорастут, но и не загниют.

Прореживание. Перед закладкой в почву семена лучше перебрать. Мелкие и поврежденные отбраковывать и оставить только крупные, здоровые и жизнеспособные.

Замачивание. Непосредственно перед посадкой семена можно вымочить в теплой воде. Положите их в емкость с водой комнатной температуры на сутки. Чтобы ускорить прорастание, с семян можно снять твердую оболочку.

Правильная высадка. Наиболее комфортно семена арбуза чувствуют себя, если закладывать их в землю на глубину 2-3 см. Во время проращивания они потребуют летнего тепла, большого количества света и регулярного полива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о китайском методе посадки картофеля, позволяющем собрать огромный урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.