Арбузы будут очень большими и сладкими: названо идеальное место для них в огороде

Вопреки расхожему мнению, что арбузы хорошо растут только на юге, вырастить хороший урожай этого растения можно в любой точке Украины. Одно из главных условий – найти для грядки с культурой правильное место.

OBOZ.UA поинтересовался у опытных огородников, как выбрать такое место. Вот что они советуют тем, кто хочет собрать урожай сочных плодов с собственного огорода.

Почва

Лучше всего арбузы растут на легких и рыхлых почвах – песчаных и супесчаных. Поэтому выбирайте для грядки именно такой участок или перекопайте выбранное место с чистым речным песком. Выбранная под арбузы часть огорода должна быть хорошо освещена солнцем. Выделите для них клочок земли, на который в течение дня не падает тень.

Также не забудьте перед посадкой арбузов внести в землю комплексные удобрения. Они должны содержать три ключевых элемента – азот, фосфор и калий. Без них вырастить большие и сочные арбузы не получится.

Полив

Чтобы получить налитые соком плоды, важно позаботиться о правильном поливе арбузов. Воды им нужно много. Особенно на ранних этапах развития. Поливайте грядку утром или вечером, чтобы из-за капель воды солнце не обожгло листву. Также уделяйте особое внимание увлажнению почвы во время засухи. Нехватка жидкости сильно влияет на урожай арбузов. После того, как арбуз зацветет и завяжется, немного сократите количество воды, если вы не хотите получить водянистый и несладкий урожай. А за неделю до того как срезать плоды, прекратите полив вообще.

Уход

Земля на грядке с арбузами требует регулярного разрыхления. Также растение, особенно молодое, могут легко забить сорняки, поэтому их нужно регулярно удалять. И не забудьте о мульче, которая поможет удержать больше влаги в почве и обеспечит более комфортный температурный режим корням растения.

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