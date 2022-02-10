Аномальное тепло и местами осадки: синоптики дали новый прогноз погоды на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 11 февраля, будет преимущественно теплой на сухой. Температура воздуха поднимется до +11 градусов, а небольшой снег с дождем возможен только на Львовщине, Волыни, Харьковщине и в Сумах.

Таким прогнозом на пятницу поделились синоптики Украинского гидрометцентра в Facebook. По их словам, небольшие осадки на северо-востоке и западе обусловят атмосферные фронты северной циклоничности.

В других регионах будет преобладать сухая и спокойная погода, гололедицу следует ожидать ночью и утром в северных, восточных, центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье.

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На западе Украины температура днем от +5 до +8 градусов, а ночью от 0 до +3. Во Львове, Луцке, Ужгороде и Ивано-Франковске днем прогнозируется дождь, ночью будет сухо. Ветер западный, до 12 метров в секунду.

На севере столбики термометров днем будут показывать +5...+7 градусов, в течение дня будет солнечно и без осадков, только на Сумщине прогнозируют снег с дождем. Ночью температура от -1 до +1 градуса.

В восточных регионах днем преимущественно солнечно, мокрый снег ожидается только в Харьковской области, а на Луганщине будет облачно. Температура днем +4...+8 градусов, в Запорожье столбики поднимутся до +11, а в Днепре до +9. Ночью прогнозируется от 0 до -1.

В южных областях в течение дня будет солнце, температура от +9 до +11 градусов. Ночью в Крыму до +3, в Николаеве, Одессе и Херсоне от 0 до +2.

Погода 11 февраля в Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в столице +5...+7 градусов, а в области +4...+9. Ночью прогнозируется до +3 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине до 14 февраля будет в целом теплой и непохожей на зимнюю. Днем должен преобладать плюс, хотя и ночью будет сохраняться небольшой минус. Может идти дождь и снег, но в конце рабочей недели погода кардинально изменится. Выходные обещают быть теплыми и солнечными.