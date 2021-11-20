'Аномально' холодно или тепло? Синоптики дали противоречивые прогнозы на зиму в Украине

Директор Укргидрометеоцентра Николай Кульбида заявил, что украинцев зимой ждут большие морозы и столбики термометров снизятся до - 30. Однако другой специалист с его прогнозом не согласна и считает, что таких морозов украинцам ждать не стоит.

Как заявила в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, Николай Кульбида несколько "преувеличил". По ее мнению, предстоящая зима не будет столь холодной.

"Минус 30 градусов – это он загнул", – заметила она.

Она же добавила, что не знает на основе каких данных Кульбида сделал свой прогноз и добавила, что такие заявления можно делать лишь основываясь на той или иной научной модели или на отдельной авторской работе специалиста.

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"Есть практика ссылаться на определенных авторов или на определенные модели, но Кульбида этого не делает", – сказала специалист.

Также она добавила, что глава Укргидрометеоцентра на сегодняшний день в большей мере является госслужащим, а не синоптиком, и "напрямую не связан с прогнозированием погоды".

"Он уже давно не работает в области прогнозов. Он сейчас администратор. Кроме того, Укргидрометцентр не делает долгосрочных прогнозов. Он не должен говорить о том, чем не занимается", – сказала Мартазинова.

Говоря о том, какой может быть предстоящая зима, Мартазинова сообщила, что максимально низкие температуры, которые будут наблюдаться на территории Украины – это - 20 градусов. Она же отметила, что по ее расчетам, наиболее холодной станет первая половина января.

Что касается, декабря, синоптик раньше говорила, что в декабре температура будет в пределах нормы и ждать неожиданностей от природы в первый зимний месяц не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, на большей части территории страны ожидаются дожди и ветер, а в горах – снег.