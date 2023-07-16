А что вы видите? Быстрый тест раскроет личность

Оптические иллюзии, скрывающие в себе сразу несколько изображений, бросают вызов нашему мозгу. Одни люди видят в них один вариант картинки, другие – другой. И иногда на основе этого можно делать определенные выводы об их личности.

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OBOZREVATEL нашел именно такую головоломку. Она расскажет кое-что о силе характера человека, который на нее смотрит. Чтобы увидеть изображение, долистайте новость до конца.

Что видно на картинке

Если хотите попробовать иллюзию на себе, сначала посмотрите картинку, а затем читайте расшифровку. Зеленые пятна на желтом фоне могут образовывать профили двух крокодилов, а могут показаться силуэтом орла в полете. От того, что вы увидите первым, и зависит результат. Некоторые психологи считают, что то, как ваш мозг обрабатывает изображения – цвета, формы, их конфигурации и тени – может раскрыть некоторые скрытые аспекты личности.

Если вы сначала увидите крокодилов

Это может говорить о высоком уровне агрессии, а также о сильном желании отношений.

Если вы сначала увидели орла

Такой вариант может свидетельствовать о стремлении доминировать, вести за собой. Это выдает человека гордого и уверенного в себе.

Впрочем, слишком полагаться на результаты этого теста не стоит. Он не имеет достаточной научной основы и может служить только поводом для размышлений, а не для каких-либо выводов.

Исследования показывают, что на интерпретацию подобных головоломок могут влиять такие факторы как возраст, образование и жизненный опыт, которые формируют нашу личность. Подобные головоломки могут быть только одним из инструментов по исследованию себя.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, которая может раскрыть сокровенную сторону личности человека.

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