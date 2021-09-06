9-летний Егор из Киева нуждается в срочной операции в Израиле: украинцев призвали спасти ребенка

Уже два года 9-летний Егор Мусийчук мужественно борется с тяжелым поражением симпатической нервной системы – ганглионейробластомой. Это одна из самых опасных опухолей, причины появления которой до сих пор не изучены.

Возможность вылечить маленького Егора есть – клиника Шиба в Тель-ха-Шомере, которая третий год подряд входит в топ-10 лучших больниц мира, выразила готовность принять ребенка для проведения сложнейшей операции по пересадке костного мозга. Нашлись даже люди, которые могут оплатить лечение.

OBOZREVATEL призывает неравнодушных читателей помочь родным Егора оплатить сопутствующие расходы – 140 тысяч долларов. Наша редакция также присоединилась к спасению ребенка и перевела родным определенную сумму.

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Всю дополнительную информацию можно посмотреть на странице в Facebook по сбору средств для Егора.

Реквизиты для помощи:

4441 1144 3132 5867 Мусийчук Егор

4441 1144 2533 0287 Буряк Дмитрий (старший брат)

Егор и его мама Алина уже получили разрешение на выезд в Израиль, сейчас они ожидают вторую дозу вакцины от коронавируса, а также справку от Украины, что наше государство иммунотерапию не проводит, потому семье срочно необходимо ехать за границу.

Помочь Мусийчукам финансово присоединились школа, в которой учился Егор и украинские благотворительные фонды. У семьи осталось всего 10 дней, чтобы собрать нужную сумму и уехать в израильскую клинику, где их уже ждут врачи.

Отметим, что Егор борется с тяжелым заболеванием с 2019 года, у него поражены целые группы лимфоузлов в груди и брюшной полости. За это время украинские врачи провели ребенку 8 курсов химиотерапии. Однако, после последней проведенной компьютерной томографии оказалось, что химиотерапия не принесла результатов.

Подробнее о том, с чем пришлось столкнуться Егору и его семье, и о том, как отчаянно 9-летний мальчик борется за жизнь, читайте в нашем материале.