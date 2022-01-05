История 26 апреля 1986 года всегда была особенной для меня и моей семьи, но я никогда о ней не рассказывал. C середины 70-х и вплоть до самой аварии на Чернобыльской Атомной Электростанции мои родители, выпускники Одесского политехнического института, работали на сверхсекретном объекте ЗРЛС "Дуга". Для его обслуживания был построен маленький городок Чернобыль-2, состоявший из пяти жилых многоквартирных домов, двух огромных детских площадок, столовой, отеля, общежития, парикмахерской, буфета, продмага, детского сада и школы.

Все мои близкие вспоминают об этом месте с радостью. Да и в тот трагический день ни у кого не было. Никаких тревожных предчувствий. И мама, и папа, и я имеем исключительно радостные воспоминания о 26 апреля 1986-го. Светило солнце, было тепло, летали майские жуки… я помню этот день хорошо, даже спустя 35 лет. Этот день казался таким спокойным и беззаботным, как музыка Боба Марли. Но таким он только казался.

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Мне хочется рассказать историю, которая тогда со мной случилась.

Я верю в истории. Я считаю, что люди познают мир и себя через них. Ничто так понятно не доносит мысль до человека, как история. Поэтому появился мой подкаст. Он создан руками всего двух людей: моими и звукорежиссера. Когда я написал первый выпуск, то даже представить не мог, что будет в самом конце сезона…

Когда вспоминаешь в уже взрослом возрасте те события, то погружаешься в шок.

Нужно иметь очень сильное воображение, чтобы понять, что такое эвакуация. Тот, кто это не пережил, не сможет понять. Если сравнивать с военной эвакуацией, когда людей увозили от линии фронта, то люди знали, что они вернутся домой. А 26 апреля 1986 года людей эвакуировали всего на 3 дня, но они никогда не вернулись в свои дома и многим не суждено было больше встретиться. Жизнь раскидала нас всех по разным городам и странам, и что случилось с многими я до сих пор не знаю. Как сложилась их жизнь? Что с ними?

Многие не знают, что обычный уровень радиации, который мы получаем на улице - 20 микрорентген. 26 апреля эта норма, неподалеку от ЧАЭС, была превышена в 5,5 миллионов раз и составляла 110 рентген в час. Самая страшная история с радиацией в том, что ты ничего не видишь и кажется, что никакой угрозы нет.

Хотел бы я вернуться снова в городок Чернобыль-2? Сложно сказать. Очень сомневаюсь, что он сейчас похож на ту идеальную картинку моего детства. В моей голове это огромный город, а если я приеду туда сейчас, то увижу полуразрушенный маленький городок с полуразрушенными зданиями и узкими дорогами.

Моя мама рассказала в одном из эпизодов подкаста, что тоже не хочет туда возвращаться, а вот папа хотел бы вернуться и посмотреть, что стало с тем нашим куском жизни.

Есть история про мою тетрадку для контрольных работ, которая нашлась в 2018 году в Чернобыльской школе №3, куда я последний раз приходил 26 апреля 1986. Недавно для социального проекта Ярославы Гресь “Чернобыль. Путешествие” эта тетрадь была использована в виде экспоната для музейной выставки. Сложно передать

словами, как это, когда часть твоего детства становится мостиком между людьми и реальной историей.

После этой истории с тетрадкой я решил последовательно рассказать о событиях того дня именно так, как я их помню. И мой подкаст - это возможность послушать реальные истории от тех людей, которые пережили тот день рядом со мной, но запомнили его по-другому. Как пример, во время эвакуации из Чернобыля с нами в машине оказалась девочка, родителей которой не было в городе в тот день. Тогда я видел её последний раз. Но вот, спустя 35 лет, я нашел её, и очень хочу, чтобы она тоже поделилась своими воспоминаниями о том дне.

Чтобы такие значимые истории жили, ими нужно делиться. Как я делюсь историей про свое 26 апреля 1986 года.