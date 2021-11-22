23 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Эраста и Родиона, приметы и именинники

Во вторник, 23 ноября, в Украине верующие православной церкви чтут память святых апостолов от 70-ти Эраста, Родиона и еще четырех братьев по вере. Также церковь поминает святого Георгия Победоносца. Другие названия праздника: Родион, Родион Ледолом, День Эраста.

Свои именины празднуют Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай, Петр,а по приметам сегодня присматривают за воробьями, и если те слишком громко чирикают, то можно готовиться к оттепели. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Эраст был рожден в знатной семье, а позже, в уже взрослом возрасте стал учеником святого Павла. До того момента он работал городским экономом в городе Коринфе (древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес).

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Именно Павел рассказал Эрасту о христианстве и он же обернул его в веру. Позже они вместе стали путешествовать и проповедовать веру Христа. Также вместе они приехали в Иерусалим, где Эраст, который оставил государственную службу, стал жить в местной церкви. Как утверждают церковные источники, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Родион ходил не только в учениках святого Павла, но и являлся его родственником. Он проповедовал христианство и служил епископом в городе Патрас. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения христиан, в результате которых пострадал и Родион. Его убили вместе с Петром и Павлом.

Святой великомученик Георгий Победоносец вырос в глубоко верующей христианской семье. В юношеском возрасте он поступил на службу в римское войско, где был замечен императором Диоклитианом и принят в его стражу. Правитель был язычником и особо усилил гонения на христиан. Узнав об этом, Георгий раздал свое наследство и явился в Сенат, где выступил против императорской воли. Воина колесовали, однако он не умер. К Георгию явился Господь и исцелил его. Тогда многие язычники уверовали в Бога.

Крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине – это должно было наделить животных здоровьем.

Традиция эта была столь незыблема, что даже при покупке коровы покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Эраста и Родиона.

В этот же день ожидали наступления холодов. Охотники отправлялись в лес искать дичь, а рыбаки шли посмотреть, замерзла ли река.

В этот день наши предки старались не покидать дом, а провести день в кругу семьи возле растопленной печки. Женская половина садилась за рукоделие, а мужчины смотрели, что надо починить по дому. Вовсе не поощрялись далекие путешествия;

Из гардероба хозяева вытаскивали вещи и пересматривали их – отбирая, какая одежда пригодиться зимой, а какую надо отложить до лета. Одевать в этот день старое и темное было нельзя. На Руси верили, что нарушение этого правила может отпугнуть удачу от человека;

Нельзя было говорить с незнакомцами. Считалось, что те могут сглазить;

Новые дела начинать тоже было нельзя. Существовал риск, что те пойдут не по плану;

Хорошим знаком было угостить чем-либо своего обидчика. Считалось, что это помирит людей и поможет им в будущем не ругаться.

Наши предки в этот день посматривали на воробьев. Если те громко пели свои песни, то это предвещало теплую погоду;

Выпавший утром иней предвещал мороз;

Если снега много намело – значит зима будет теплой;

Ветер дует – метель за собой приведет.

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