21 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Анфисы, приметы и именинники
Во вторник, 21 декабря православные в Украине отмечают память святой мученицы Анфисы Римской. Также сегодня – День зимнего солнцестояния. Свои именины празднуют Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.
По приметам этого дня судят, каким будет урожай в будущем году. Что можно и что нельзя делать, читайте в материале OBOZREVATEL.Анфиса Римская
Святая Анфиса жила в пятом веке, была женой римского сановника. По преданию, ее крестил святитель Амвросий Миланский, которого чтят накануне. Однажды жена правителя города предложила ей принять арианское крещение (арианская ересь отрицала един Бога-Отца и Бога-Сына). Анфиса отказалась и была сожжена на костре.
На Анфису все женщины садились за рукоделие. В этот день старались избегать "лишнего глаза" – чтобы не сглазили женщину или ее рукоделие.
21 декабря в 17:59 по киевскому времени состоится зимнее солнцестояние – астрономическое явление, при котором Солнце достигнет минимальной высоты над горизонтом. Ночь постепенно пойдет на спад, а день станет прибывать.
Дню зимнего солнцестояния приписывают мистические свойства: издавна в народе считали его опасным временем, когда по Земле разгуливают злые духи. При этом существует традиция загадывать желание – считается, что энергия Солнца поможет ему воплотиться в жизнь.
По приметам, к этому дню нельзя оставаться должным кому-то, оставлять дела незаконченными, скупиться, пить спиртные напитки, отмечать солнцестояние в грязном доме.
Иней на деревьях – к урожаю фруктов.
Снег на ветках – к урожайному году.
Гром гремит – к сильным ветрам.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных церковных праздников на декабрь и январь. В эти месяцы украинцы празднуют немало важных дат.