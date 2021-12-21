21 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Анфисы, приметы и именинники

Во вторник, 21 декабря православные в Украине отмечают память святой мученицы Анфисы Римской. Также сегодня – День зимнего солнцестояния. Свои именины празднуют Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.

По приметам этого дня судят, каким будет урожай в будущем году. Что можно и что нельзя делать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святая Анфиса жила в пятом веке, была женой римского сановника. По преданию, ее крестил святитель Амвросий Миланский, которого чтят накануне. Однажды жена правителя города предложила ей принять арианское крещение (арианская ересь отрицала един Бога-Отца и Бога-Сына). Анфиса отказалась и была сожжена на костре.

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На Анфису все женщины садились за рукоделие. В этот день старались избегать "лишнего глаза" – чтобы не сглазили женщину или ее рукоделие.

21 декабря в 17:59 по киевскому времени состоится зимнее солнцестояние – астрономическое явление, при котором Солнце достигнет минимальной высоты над горизонтом. Ночь постепенно пойдет на спад, а день станет прибывать.

Дню зимнего солнцестояния приписывают мистические свойства: издавна в народе считали его опасным временем, когда по Земле разгуливают злые духи. При этом существует традиция загадывать желание – считается, что энергия Солнца поможет ему воплотиться в жизнь.

По приметам, к этому дню нельзя оставаться должным кому-то, оставлять дела незаконченными, скупиться, пить спиртные напитки, отмечать солнцестояние в грязном доме.

Иней на деревьях – к урожаю фруктов.

Снег на ветках – к урожайному году.

Гром гремит – к сильным ветрам.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных церковных праздников на декабрь и январь. В эти месяцы украинцы празднуют немало важных дат.